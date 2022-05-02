https://uz.sputniknews.ru/20220502/putin-pozdravil-musulman-s-okonchaniem-mesyatsa-ramadan-24322832.html

Путин поздравил мусульман с окончанием месяца Рамадан

Путин поздравил мусульман с окончанием месяца Рамадан

В этом году первый день Рамадан хайита выпал на 2 мая — понедельник.

2022-05-02T12:29+0500

2022-05-02T12:29+0500

2022-05-02T12:29+0500

россия

священный месяц рамадан

владимир путин

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ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил мусульман с окончанием священного месяца Рамадан.В этом году первый день Рамадан хайита выпал на 2 мая — понедельник.Глава государства отметил, что "этот древний праздник символизирует приверженность гуманистическим идеалам, благочестию и милосердию, обращает верующих к истокам ислама, к высоким нравственным ориентирам, лежащим в основе всех мировых религий".Путин пожелал всем мусульманам здоровья, счастья, энергии и сил для свершения благих, добрых дел.Ранее с праздником Рамадан хайит поздравил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Он пожелал мира, прогресса и процветания, а также упомянул, что этот праздник с каждым годом занимает все более прочное место в жизни страны.Читайте также:Объявлено время праздничного намаза в Рамадан хайит >>

россия

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священный месяц рамадан, владимир путин