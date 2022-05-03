https://uz.sputniknews.ru/20220503/mchs-likvidiruet-posledstviya-seley-24337571.html
МЧС ликвидирует последствия селей
МЧС ликвидирует последствия селей
Проливные дожди вызвали наводнения и паводки в девяти регионах республики
2022-05-03T18:37+0500
2022-05-03T18:37+0500
2022-05-03T18:48+0500
общество
мчс
наводнение
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ТАШКЕНТ, 3 мая – Sputnik. Сотрудники МЧС ликвидируют последствия паводка, прошедшего в нескольких регионах республики, сообщает пресс-служба ведомства.По данным Узгидромета, проливные дожди вызвали паводки в Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Самаркандской, Джизакской, Навоийской, Ташкентской, Наманганской, Андижанской и Ферганской областях.Паводок не повредил дома и социальные объекты. Наибольший урон вода нанесла в Сариасийском районе Сурхандарьинской области, где вышедшая из берегов река Хурсандсой подмыла опоры и обрушила двух металлических опор ЛЭП. В настоящее время линия обесточена и специалисты демонтируют опоры.В большинстве районов потоки затопили дороги, принеся с собой почву, песок и гравий. В частности, затопило внутренние дороги в махалле Хисорак Шахрисабского района Кашкадарьинской области, селах Мачай, Юкори Мачай и Дарбанд, а также отрезок трассы Ташкент-Термез в Сурхандарьинской области.Сотрудники МЧС удаляют наносы с помощью специальной техники, сообщили в пресс-службе ведомства.Напомним, в конце апреля проливные дожди вызвали наводнение, которое МЧС назвало самым сильным за последние 80 лет. В результате стихии в Джизакской области были эвакуированы более 100 человек, подтопленными оказались 260 домов, 53 из них полностью разрушены. Незначительные подтопления домов и улиц также были зафиксированы в Самаркандской области, паводки – в Кашкадарьинской и Навоийской областях.Читайте также: Число жертв из-за схода селя выросло до пяти
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мчс, наводнение
МЧС ликвидирует последствия селей
18:37 03.05.2022 (обновлено: 18:48 03.05.2022)
Проливные дожди вызвали наводнения и сели в девяти регионах республики
ТАШКЕНТ, 3 мая – Sputnik.
Сотрудники МЧС ликвидируют последствия паводка, прошедшего в нескольких регионах республики, сообщает пресс-служба
ведомства.
По данным Узгидромета, проливные дожди вызвали паводки в Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Самаркандской, Джизакской, Навоийской, Ташкентской, Наманганской, Андижанской и Ферганской областях.
Паводок не повредил дома и социальные объекты. Наибольший урон вода нанесла в Сариасийском районе Сурхандарьинской области, где вышедшая из берегов река Хурсандсой подмыла опоры и обрушила двух металлических опор ЛЭП. В настоящее время линия обесточена и специалисты демонтируют опоры.
В большинстве районов потоки затопили дороги, принеся с собой почву, песок и гравий. В частности, затопило внутренние дороги в махалле Хисорак Шахрисабского района Кашкадарьинской области, селах Мачай, Юкори Мачай и Дарбанд, а также отрезок трассы Ташкент-Термез в Сурхандарьинской области.
Сотрудники МЧС удаляют наносы с помощью специальной техники, сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, в конце апреля проливные дожди вызвали наводнение, которое МЧС назвало
самым сильным за последние 80 лет. В результате стихии в Джизакской области были эвакуированы более 100 человек, подтопленными оказались 260 домов, 53 из них полностью разрушены. Незначительные подтопления домов и улиц также были зафиксированы в Самаркандской области, паводки – в Кашкадарьинской и Навоийской областях.