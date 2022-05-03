https://uz.sputniknews.ru/20220503/safari-na-russkix-oborachivaetsya-plachevno-dlya-ego-uchastnikov-24335440.html

"Сафари на русских" оборачивается плачевно для его участников

"Сафари на русских" оборачивается плачевно для его участников

Американские военные на официальном уровне могут вступить в конфликт на Украине с ВС России.

2022-05-03T15:04+0500

2022-05-03T15:04+0500

2022-05-03T15:04+0500

колумнисты

сша

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/1c/24260221_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1aa0d028ee6c2619bc2ec169d9adf880.jpg

В конгресс США внесена соответствующая резолюция, предусматривающая авторизацию использования военной силы и дающая президенту Джо Байдену право задействовать армию против России "в случае применения на Украине ядерного, биологического или химического оружия". Ну а уж как американцы находят оружие массового поражения там, где его нет и никогда не было, — мы все знаем по знаменитой пробирке Колина Пауэлла и последовавшей затем войне в Ираке.Автором безумного документа, который открывает возможность глобальной ядерной войны, является бывший военный летчик, бомбивший Ирак и Афганистан, республиканец Адам Кинцингер. Прославился он тем, что стал одним из немногих членов Республиканской партии США, проголосовавших за импичмент Дональда Трампа, а потому на выборах осенью не имеет даже малейших шансов на переизбрание и заканчивает свою политическую карьеру. Видимо, конгрессмену уже все равно, что будет с планетой после его ухода из политики, потому и выдвигает самоубийственные резолюции.Но мало кто вслушался в "аргументы", которые Кинцингер привел в качестве обоснования своей сумасшедшей инициативы. Пожалуй, здесь стоит процитировать конгрессмена дословно: "Мы знаем, что миллионы украинцев были перемещены, тысячи убиты, а ущерб, который продолжает им наноситься, совершенно бесчеловечен. Нападения на гражданских лиц, массовые казни и бесчисленные сообщения об изнасилованиях российскими военными в основном не проверялись. Мы должны принять меры, чтобы положить конец этим злодеяниям".Только вдумайтесь в эти слова официального сообщения от члена конгресса США. В одном ряду значатся следующие тезисы: "мы знаем", "сообщения не проверялись" (то есть "мы ничего наверняка не знаем"), "положим конец злодеяниям". Ну и чем это не все та же пробирка Пауэлла? Кинцингер признает, что все сообщения о "злодеяниях русских" — это набор голословных (то есть фейковых) обвинений, не более того. И мы понимаем, что начнется, когда СМИ, распространяющие никем не проверяемую русофобскую ложь, заявят о "применении Россией химического оружия" (а такие попытки уже делались несколько дней назад), даже вне зависимости от того, что у нас такого оружия давно уже нет. Тот же Кинцингер моментально заявит, что "непроверенные" сообщения дают основания для введения американской армии на Украину.Подчеркнем, речь идет об официальном вступлении США в войну. В том, что на Украине американские военные находятся уже сейчас на неофициальном уровне, мало кто сомневается. На прошлой неделе мы получили фактическое подтверждение этому, когда Вашингтон впервые признал гибель "22-летнего ветерана морской пехоты" Вилли Кэнсела на Украине. Понятно, что слово "ветеран" в Америке используется несколько иначе, чем у нас, и относится к любому бывшему военному. Но в 22 года закончить службу в морской пехоте и тут же пойти служить в ЧВК — такое встретишь нечасто. Можно опустить, что Кэнсел не оставлял службу. Тем более что несколько месяцев назад Пентагон категорически отрицал присутствие на Украине американских ЧВК.Мать же погибшего "ветерана" в интервью CNN прямо заявила, что ее сын был послан на Украину с тем, чтобы американская армия не вступила в войну на официальном уровне. А на неофициальном уже вступила.Запад хочет российские ресурсы бесплатно >>>Только после гибели или пленения военных власть вспоминает о том, что у них были дети. О том, что Кэнсел был отцом семимесячного ребенка, упомянул Байден. А безутешная вдова погибшего заявила в интервью Fox News: "Я не ожидала, что стану вдовой в 23 года, а наш сын останется без отца". В самом деле, как можно ожидать такого исхода, отправляя своего мужа на другой конец света "пострелять русских"!Но что еще более наглядно показала минувшая неделя, так это участие в украинском конфликте британских наемников и спецслужб. Лондон официально подтвердил гибель первого британца — 36-летнего военного (само собой, тоже "бывшего") Скотта Сибли. Еще один подданный королевы числится пропавшим без вести, однако The Times открыто пишет, что "два британца из одного подразделения погибли, сражаясь за Украину". Официальный Лондон снова-таки заявляет о том, что все эти люди были "бывшими" военными, но то, как власть реагирует на их гибель, не оставляет сомнений в ее осведомленности об их миссии.И снова все сразу начинают вспоминать о детях погибших или схваченных на месте преступлений британцев. А последних становится все больше. Только согласно подтвержденной информации, за минувшие пару недель на территории Украины и ДНР задержаны пятеро обладателей паспортов Великобритании. Сначала в районе Мариуполя сдались британские военные ("бывшие", разумеется) Айден Эслин и Шон Пиннер. На прошлой неделе в районе Николаевской области с оружием в руках был схвачен англичанин Эндрю Хилл. И примерно в то же время на территории Запорожской области, контролируемой российскими военными, были задержаны два загадочных персонажа — Пол Ури и Дилан Хили, которые представились "волонтерами" еще более загадочной неправительственной организации Presidium Network, которая якобы занимается эвакуацией людей из зон конфликта.Род деятельности этой организации действительно вызывает массу вопросов. На неинформативном сайте с одной страничкой сообщается лишь, что эта структура работает с прошлого года, а ее команда насчитывает всего три человека. И эта как бы "неправительственная организация" открыто подчеркивает, что она "предоставляет дополнительные консультации правительственным чиновникам в Великобритании и США". О роде этих услуг можно судить по тому, что один из троицы работал технологическим консультантом в британском правительстве и заявляет, что на данный момент является участником крипто-технической рабочей группы американского конгресса. Из чего можно предположить, что появление двух представителей этой загадочной компании в тылу российской армии вряд ли связано с "эвакуацией гражданских".Примечательно, что Presidium Network поспешила отречься от Ури и Хили, заявив, что те находились в Запорожской области "по собственной инициативе", а не по поручению компании, хотя и выходили с ней на связь. А мать Ури вообще озвучила историю о том, что это она обратилась к данной компании с целью вызволить сына. Из всего этого можно догадаться, что британцы на Украине представлены не только военными и спецназовцами, но и сотрудниками разведки.И опять-таки все сразу начинают вспоминать о детях пойманных на Украине британских наемников и призывают Россию быстрее вернуть задержанных домой — "к скучной жизни". Так и хочется спросить: почему же вы не уговорили своих мужей, сыновей, отцов жить этой "скучной жизнью", не ехать убивать русских? Британские СМИ активно напоминают, что Эндрю Хилл является отцом четырех детей, и на этом основании требуют быстрее вернуть его домой. Сам Хилл на первом же допросе несколько раз спросил, когда его отпустят в Англию. А почему его должны отпускать? Все эти люди — наемники, требования Женевской конвенции на них не распространяются, а потому их даже военнопленными назвать нельзя. И каждый может предстать перед российским судом за участие в убийствах наших военных или за шпионаж. А в роде их деятельности сомневаться не приходится.Конечно, череда этих задержаний неслучайна. Украинская армия стремительно тает. По признанию самих военных ВСУ, обнародованному в The Times, только за последние две недели в районе Донецка были уничтожены две бригады (то есть несколько тысяч человек). А Запад накачивает и накачивает Украину новыми видами оружия и военной техники, что поневоле приводит к нехватке персонала, умеющего обращаться с этими смертоносными подарками. Выход один: отправлять на фронт иностранных боевиков, которых не надо обучать. Так что наверняка случаев гибели и захвата иностранных наемников и "бывших" западных морпехов будет все больше.В этой связи показательно, что британские СМИ, очень подробно осветив интервью "отца четырех детей" Хилла, дружно скрыли от публики один существенный момент: признание, что Украина так и не заплатила боевику за его услуги. Видимо, по той же причине теперь для помощи семье Сибли у него дома скидываются на похороны.И об этом должен знать каждый наемник, "бывший" морпех и шпион, надеющийся поучаствовать в "сафари на русских" без последствий для себя. Родина от вас отречется, денег не получите ни вы, ни ваши семьи, в лучшем случае будете восстанавливать разрушенный при вашем участии Донбасс, мечтая о том, чтобы вернуться к "скучной жизни", и кляня тот день, когда поверили русофобской пропаганде. Если же авантюрная политика Вашингтона и Лондона приведет к легализации этих боевиков (что и инициирует конгрессмен Кинцингер), то "скучная жизнь" закончится у всей планеты. И это приведет к печальным для мира последствиям.Читайте также: Запад хочет лишить Россию культуры

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Владимир Корнилов https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/462/55/4625503_278:0:927:649_100x100_80_0_0_ff00655489dd914011d5130dcbd2216c.jpg

Владимир Корнилов https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/462/55/4625503_278:0:927:649_100x100_80_0_0_ff00655489dd914011d5130dcbd2216c.jpg

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Владимир Корнилов https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/462/55/4625503_278:0:927:649_100x100_80_0_0_ff00655489dd914011d5130dcbd2216c.jpg

сша, украина