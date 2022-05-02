https://uz.sputniknews.ru/20220502/zapad-xochet-rossiyskie-resursy-besplatno-24325840.html

Запад хочет российские ресурсы бесплатно

Запад хочет российские ресурсы бесплатно

"Россия выигрывает энергетическую войну", — с болью констатирует американский журнал Time. Ну действительно.

2022-05-02T16:57+0500

2022-05-02T16:57+0500

2022-05-02T16:57+0500

колумнисты

война

запад

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Уже десять европейских стран, по данным Bloomberg, согласились покупать русский газ за рубли. Торговля углеводородами с Индией и Китаем переходит на юани. А "диссидентам" Польше и Болгарии "Газпром" только что перекрыл вентиль, пишет колумнист РИА Новости Виктория Никифорова. Решение это было абсолютно оправданным. Обе страны отказались покупать газ за рубли. Польша к тому же нон-стоп поставляет оружие на Украину и готовится залезть на ее территорию своей живой силой.Будь эти страны хоть чуть-чуть суверенными, они не вели бы себя, конечно, в стиле "слабоумие и отвага". Польша из России получает 55% газа, Болгария — 90%. Но по сути это не страны, а американские протектораты. Той же Болгарии еще на заре ее незалежного существования прямо запретили строить вместе с русскими АЭС "Белене". Сейчас заокеанские хозяева надавили еще разок. Что ж, население посидит, померзнет, подумает, может, чего поймет."Но это же (решение "Газпрома") напугало остальную Европу", — скорбит Time. В ЕС и так уже полтора месяца спорят, как бы это так легонечко ввести нефтяное и газовое эмбарго России, но при этом самим не помереть от холода и голода. После решения "Газпрома" споры разгорелись еще жарче. "В товарищах согласья нет".Даже запуганная Вашингтоном до безумия немецкая бизнес-элита совершила каминг-аут и призналась, что без российских углеводородов все встанет и обанкротится. Европейцы уже приготовились мучиться от жары летом и мерзнуть зимой.Кстати, об этом не принято говорить, однако в Европе даже в семьях среднего класса на кондиционерах и отоплении экономили всегда. Поэтому в августе у них обычно были рекорды по смертям пожилых людей от перегрева, а в январе — от холода. Это не бомжи какие-то гибли, это пенсионеры в своих квартирах экономили. А что будет дальше?Тем не менее Вашингтон продолжает давить на мораль европейских партнеров. Нехорошо получается, педантично подсчитывает Time: "К 7 апреля ЕС дал Украине примерно миллиард евро, но за это же время (в смысле, с начала спецоперации) проплатил 35 миллиардов России за нефть и газ. <…> И хотя европейские страны накачивают Украину вооружением, они до сих пор не смогли обезвредить русского медведя".Русский медведь — он такой, да. В берлоге у него, кроме углеводородов, есть еще прорва чего полезного для мировой экономики: 20% мирового никеля, 30% палладия, 40% обогащенного урана. Уран, кстати, мы до сих пор продаем в Штаты. Там от него зависит критическое количество АЭС. Надо отдать должное мужеству авторов Time — они предлагают американцам отказаться от российского урана. "Безумству храбрых поем мы песню".Spiegel: ЕС придется остановить промышленность для отказа от газа России >>И тут возникает естественный вопрос: а не перекрыть ли им всем, условно говоря, вентиль? Как выразился в своем телеграме Вячеслав Володин: "Зачем нам ждать? Если вы отказываетесь от стратегических отношений, проживите без России хотя бы один год".Ведь что больше всего выбешивает сегодня наших западных противников? Не только конкретные успехи России в экономической войне, хотя и они, конечно, впечатляют. Курс рубля берет все новые высоты, на Мосбирже наблюдается уверенный рост, а в бизнесе и у граждан отсутствуют панические настроения. Наверное, начнись спецоперация в 2014 году, мы бы не выстояли под шквалом санкций. Но сегодня экономика выглядит подготовленной ко всем шокам от "партнеров".Но больше всего Запад раздражает сам факт нашей независимости. То есть как это возможно — чтобы русские сами решали, кому продавать свои ресурсы и за сколько? Разве для этого с ними так долго работали?В результате мы вместо МВФ и ВТО попали в какое-то казино, где по умолчанию выигрывает американский крупье, иногда подбрасывающий мелочишку своим европейским халдеям. Сегодня у западных "партнеров" возникают самые фантастические хотелки по поводу наших ресурсов.То мы должны им поставлять газ по фиксированным бог весть кем и когда ценам. То возникает идея установить некий ценовой потолок сейчас, чтобы, упаси бог, Россия не заработала на безумном росте цен на углеводороды, который Запад сам же и спровоцировал. То нас шантажируют тем, что вообще не будут покупать ресурсы. И сразу же возникают хитрые планы, как бы отложить этот отказ на попозже.Никакого честного рынка в наших отношениях давным-давно нет. У России открыто воруют деньги и собственность. При этом извольте подавать газ по расписанию и за бесплатно. А мы вот вам свои сумки от Louis Vuitton продавать не будем, потому что мы такие прогрессивные. Бусы, тьфу, сумки в обмен на нефть. Это отношения "колония — метрополия", вот только сегодня они не работают. И это предельно раздражает наших контрагентов.В Чехии заявили, что Россия не пострадает в случае отказа ЕС от ее газа >>А держится все это безумие ровно на одной идее. С самого распада Советского Союза коллективный Запад воспринимает все наши природные богатства как свои. С начала 90-х там тянутся заплачки про то, что Россия использует углеводороды как оружие. И всегда они значат только одно. Русские имеют наглость не отдавать нам все даром. Русские пытаются торговаться. Они с какого-то рожна решили, что они не колония, которую сам протестантский бог предназначил на ограбление, а независимое государство, самостоятельный субъект на глобальном рынке.Термин "энергетическая война", которую якобы ведет Россия против Европы, возник давным-давно. Не было еще ни Майдана, ни даже попыток украинцев воровать газ из трубы. Вот почтенная немецкая монография "Евросоюз, Россия и Евразия: возвращение геополитики", год издания 2008-й. Там уже вовсю расписывают про "энергетическую войну", которую прям неустанно ведет Россия против Европы.На деле десятилетия сотрудничества с Россией позволили Европе выстроить на большинстве своих территорий образцово-показательное народное хозяйство. И вся эта роскошь, весь этот прогресс, вся эта распиаренная цивилизация со своими правозащитниками, трансгендерами и вечными обличениями "немытой России" держались на одном-единственном фундаменте — дешевых энергоресурсах из той же самой России. Ситуация, кстати, примерно как на Украине, только в увеличенном масштабе. Весь этот цирк с конями, свастиками и вышиванками расцвел в свое время только благодаря дешевому российскому газу. Кончился газ — кончилась Украина.Не ждет ли Европу та же судьба? Трудно не согласиться с Володиным: зачем держать на плаву их экономику, если они нас обворовывают и еще и лезут с нами воевать, используя как зомби-прокси несчастных украинцев?Высокотехнологичное производство рухнет без палладия и никеля из России. Все остальное добьет отсутствие нефти и газа. Поднимется вой насчет "энергетической войны"? Ну так он начался не вчера и, что мы ни делай, так и будет идти по нарастающей. Причем, к бабке не ходи, уже этим летом западные массмедиа обвинят нас еще и в "продуктовой войне" — мы ведь не будем поставлять нашу пшеницу недружественным странам, не правда ли?"Газпром" отменил поставки газа в Болгарию и Польшу за отказ платить в рублях >>Мировой олигархат, разжигая сегодня войны и конфликты по всему миру, целенаправленно взвинчивает цены на "простой продукт". Помните Адама Смита в популярном пересказе Пушкина: "...Как государство богатеет, и чем живет, и почему не нужно золота ему, когда простой продукт имеет". Раньше это была пшеница и рожь, вся продукция агропрома. Сегодня это та же пшеница, мясо, молоко, а еще углеводороды, алмазы и редкоземельные металлы. Ресурсы, короче.Это и есть истинное богатство нашей страны. Хорошо бы придержать его для себя и своих друзей. Любое ограничение поставок всего этого в недружественные страны будет скомпенсировано высокими ценами. А дешевые ресурсы внутри России позволят нам выстроить свою цивилизацию на зависть Европе. С высокими технологиями и уютными ресторанчиками — все как полагается.А если западные партнеры расстроятся, мы скажем им: а чего ж вы хотели? Рыночек порешал. Его "невидимую руку" придумал как раз Адам Смит, которым так увлекался Онегин.

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2022

Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/1d/15280170_0:0:150:150_100x100_80_0_0_adbbbbd94317eeab701c164b3e977837.jpg

Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/1d/15280170_0:0:150:150_100x100_80_0_0_adbbbbd94317eeab701c164b3e977837.jpg

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Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/1d/15280170_0:0:150:150_100x100_80_0_0_adbbbbd94317eeab701c164b3e977837.jpg

война, запад