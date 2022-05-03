https://uz.sputniknews.ru/20220503/video-kogda-uzbekistan-snova-nachnet-vypuskat-samolety-24330652.html

Видео: когда Узбекистан снова начнет выпускать самолеты

Видео: когда Узбекистан снова начнет выпускать самолеты

Россия и Узбекистан отказываются от "самолетов-иномарок". И это правильно, считает доктор экономических наук Леонид Холод.

2022-05-03T09:03+0500

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видео

самолет

узбекистан

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По его словам, перед странами сейчас открыта прекрасная возможность: вспомнить советский опыт и наладить выпуск собственных модернизированных лайнеров.В беседе со Sputnik эксперт объяснил, почему это выгодно.Все подробности — в видео.О том, какими проектами в сфере авиации Узбекистан славился в эпоху СССР, читайте в нашей инфографике.Читайте также:Узбекистан и Россия планируют совместно производить самолеты — видео >>

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самолет, узбекистан, видео