https://uz.sputniknews.ru/20220503/video-kogda-uzbekistan-snova-nachnet-vypuskat-samolety-24330652.html
Видео: когда Узбекистан снова начнет выпускать самолеты
Видео: когда Узбекистан снова начнет выпускать самолеты
Россия и Узбекистан отказываются от "самолетов-иномарок". И это правильно, считает доктор экономических наук Леонид Холод.
2022-05-03T09:03+0500
2022-05-03T09:03+0500
2022-05-03T09:30+0500
видео
самолет
узбекистан
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По его словам, перед странами сейчас открыта прекрасная возможность: вспомнить советский опыт и наладить выпуск собственных модернизированных лайнеров.В беседе со Sputnik эксперт объяснил, почему это выгодно.Все подробности — в видео.О том, какими проектами в сфере авиации Узбекистан славился в эпоху СССР, читайте в нашей инфографике.Читайте также:Узбекистан и Россия планируют совместно производить самолеты — видео >>
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самолет, узбекистан, видео
Видео: когда Узбекистан снова начнет выпускать самолеты
09:03 03.05.2022 (обновлено: 09:30 03.05.2022)
Россия и Узбекистан отказываются от "самолетов-иномарок". И это правильно, считает доктор экономических наук Леонид Холод.
По его словам, перед странами сейчас открыта прекрасная возможность: вспомнить советский опыт и наладить выпуск собственных модернизированных лайнеров.
В беседе со Sputnik
эксперт объяснил, почему это выгодно.
Все подробности — в видео.
О том, какими проектами в сфере авиации Узбекистан славился в эпоху СССР, читайте в нашей инфографике
.