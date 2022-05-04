https://uz.sputniknews.ru/20220504/djo-bayden-pereputal-svoyu-doljnost-i-rossiyu-s-ukrainoy--video-24345812.html
Джо Байден перепутал свою должность и Россию с Украиной — видео
Джо Байден перепутал свою должность и Россию с Украиной — видео
Байден все чаще попадает в курьезные ситуации.
2022-05-04T11:56+0500
2022-05-04T11:56+0500
2022-05-04T11:56+0500
в мире
сми
джо байден
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ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Президент США Джо Байден снова оговорился на публике. На этот раз это случилось во время выступления в Белом доме: Байден назвал себя первым сенатором от штата Делавэр.Напомним, что Байден был сенатором штата Делавэр в течение 36 лет.При этом оговорка с "сенаторами" далеко не единственная. Глава Белого дома также перепутал Россию и Украину. В последнее время сторонники и противники Байдена активно обсуждают его состояние. Известный американский телеведущий Гленн Бек даже посвятил программу возможным проблемам с психическим и физическим здоровьем президента США.Читайте также:
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MIA „Rosiya Segodnya“
сми, джо байден
Джо Байден перепутал свою должность и Россию с Украиной — видео
Байден все чаще попадает в курьезные ситуации.
ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Президент США Джо Байден снова оговорился на публике.
На этот раз это случилось во время выступления в Белом доме: Байден назвал себя первым сенатором от штата Делавэр.
"Сенаторов (здесь предполагалось "президентов". — Sputnik)
из Делавэра было немного. Это маленький штат. Собственно говоря, их никогда и не было. Поэтому я хочу воспользоваться возможностью представить Мадину Уилсон-Энтон", — сказал Байден, его цитирует
The New York Post.
Напомним, что Байден был сенатором штата Делавэр в течение 36 лет.
При этом оговорка с "сенаторами" далеко не единственная. Глава Белого дома также перепутал Россию и Украину.
В последнее время сторонники и противники Байдена активно обсуждают его состояние. Известный американский телеведущий Гленн Бек даже посвятил
программу возможным проблемам с психическим и физическим здоровьем президента США.