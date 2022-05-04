https://uz.sputniknews.ru/20220504/djo-bayden-pereputal-svoyu-doljnost-i-rossiyu-s-ukrainoy--video-24345812.html

Джо Байден перепутал свою должность и Россию с Украиной — видео

Джо Байден перепутал свою должность и Россию с Украиной — видео

Байден все чаще попадает в курьезные ситуации.

2022-05-04T11:56+0500

2022-05-04T11:56+0500

2022-05-04T11:56+0500

в мире

сми

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/16/21889783_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_d76a314715f29e9cb0a67898512ce4b8.jpg

ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Президент США Джо Байден снова оговорился на публике. На этот раз это случилось во время выступления в Белом доме: Байден назвал себя первым сенатором от штата Делавэр.Напомним, что Байден был сенатором штата Делавэр в течение 36 лет.При этом оговорка с "сенаторами" далеко не единственная. Глава Белого дома также перепутал Россию и Украину. В последнее время сторонники и противники Байдена активно обсуждают его состояние. Известный американский телеведущий Гленн Бек даже посвятил программу возможным проблемам с психическим и физическим здоровьем президента США.Читайте также:

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

сми, джо байден