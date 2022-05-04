https://uz.sputniknews.ru/20220504/v-djizake-sotrudniki-mchs-spasli-mujchinu-unesennogo-selem---video-24358656.html

В Джизаке сотрудники МЧС спасли человека, унесенного селем - видео

В Джизаке сотрудники МЧС спасли человека, унесенного селем - видео

В Зааминском районе из-за проливных дождей реки вышли из берегов и затопили дороги и дворы.

2022-05-04T19:47+0500

2022-05-04T19:47+0500

2022-05-04T19:56+0500

происшествия

мчс

наводнение

джизакская область

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ТАШКЕНТ, 4 мая – Sputnik. Проливные дожди в предгорных и горных районах вызвали очередное наводнение в Зааминском районе Джизаской области. Как сообщает пресс-служба МЧС, из берегов вышли реки, протекающие через поселки Пишогар, Аччи и Шурча Зааминского района.Как сообщает пресс-служба, специалисты МЧС спасли 20-летнего жителя села Понгогар, которого унесло потоком. В настоящее время он находится в удовлетворительном состоянии без каких-либо травм. О других пострадавших не сообщается.Паводок затопил часть автодороги Джизак-Заамин, а также внутренние улицы, приусадебные участки и дворы в селах и махаллях. Сотрудники МЧС в настоящее время оценивают урон, нанесенный наводнением. Инспекторы ГИБДД следят за безопасностью на дорогах.Напомним: в конце апреля проливные дожди вызвали наводнение, которое МЧС назвало самым сильным за последние 80 лет. В результате стихии в Джизакской области эвакуировано более 100 человек, подтопленными оказались 260 домов, 53 из них полностью разрушены. Незначительные подтопления домов и улиц также были зафиксированы в Самаркандской области, паводки – в Кашкадарьинской и Навоийской областях.Читайте также:Число жертв из-за схода селя выросло до пяти

джизакская область

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мчс, наводнение, джизакская область