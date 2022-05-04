https://uz.sputniknews.ru/20220504/v-syrdare-spasli-aista---foto-24352658.html

В Сырдарье спасли аиста - фото

В Сырдарье спасли аиста - фото

Раненную птицу подлечили, выходили и отпустили на свободу

2022-05-04T17:01+0500

2022-05-04T17:01+0500

2022-05-04T17:01+0500

общество

птица

эколог

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ТАШКЕНТ, 4 мая – Sputnik. В Сырдарьинской области экологи спасли аиста, сообщает пресс-служба Государственного комитета по экологии в Telegram-канале.По данным пресс-службы, 1 мая в Сырдарьинское областное управление по экологии с просьбой о помощи обратились жители города Янгиер. Приехавшие по вызову сотрудники обнаружили раненного аиста. Как оказалось, дикую птицу оставил жителям махалли "Давлатобод" неизвестный человек.Экологи забрали птицу. После осмотра и лечения у ветеринара, аиста накормили, дали отдохнуть, и 3 мая выпустили на волю.Напомним, в феврале житель Нурабадского района также спас истощенную хищную птицу.Читайте также: В жилом доме в Ташкенте держали живого львенка

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птица, эколог