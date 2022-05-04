В Сырдарье спасли аиста - фото
© Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды УзбекистанаВ Сырдарьинской области спасли аиста
© Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды Узбекистана
Раненную птицу подлечили, выходили и отпустили на свободу
ТАШКЕНТ, 4 мая – Sputnik. В Сырдарьинской области экологи спасли аиста, сообщает пресс-служба Государственного комитета по экологии в Telegram-канале.
© Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды УзбекистанаВ Сырдарьинской области спасли аиста
В Сырдарьинской области спасли аиста
© Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды Узбекистана
По данным пресс-службы, 1 мая в Сырдарьинское областное управление по экологии с просьбой о помощи обратились жители города Янгиер. Приехавшие по вызову сотрудники обнаружили раненного аиста. Как оказалось, дикую птицу оставил жителям махалли "Давлатобод" неизвестный человек.
Экологи забрали птицу. После осмотра и лечения у ветеринара, аиста накормили, дали отдохнуть, и 3 мая выпустили на волю.
© Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды УзбекистанаВ Сырдарьинской области спасли аиста
В Сырдарьинской области спасли аиста
© Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды Узбекистана
Напомним, в феврале житель Нурабадского района также спас истощенную хищную птицу.
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