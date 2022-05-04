https://uz.sputniknews.ru/20220504/vracham-s-uchenoy-stepenyu-naznachili-ejemesyachnye-nadbavki-24343320.html
Врачам с ученой степенью назначили ежемесячные надбавки
Врачам с ученой степенью назначили ежемесячные надбавки
Сколько выплатят и кому, читайте в обзоре.
2022-05-04T10:31+0500
2022-05-04T10:31+0500
2022-05-04T10:31+0500
общество
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ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. В Узбекистане квалифицированным врачам выплатят ежемесячные надбавки. Их получат медицинские работники, прошедшие клиническую ординатуру, магистратуру и получившие степень доктора философии (PhD) или доктора наук (DSc) в медицинских вузах, вошедших в топ-200 международных рейтингов.Заявку на получение выплат необходимо подать в отдел кадров учреждения. Надбавку будут выплачивать в течение года:Ранее президент Шавкат Мирзиёев поручил установить дополнительные надбавки к заработной плате врачей и медицинских сестер. Зарплата медицинских работников Узбекистана повысится минимум на 10% в 2022 году наряду с работниками других бюджетных организаций.Читайте также:Как изменится медицина Узбекистана: главные тезисы Шавката Мирзиёева
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врачи
Врачам с ученой степенью назначили ежемесячные надбавки
Сколько выплатят и кому, читайте в обзоре.
ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. В Узбекистане квалифицированным врачам выплатят ежемесячные надбавки.
Их получат медицинские работники, прошедшие клиническую ординатуру, магистратуру и получившие степень доктора философии (PhD) или доктора наук (DSc) в медицинских вузах, вошедших в топ-200 международных рейтингов.
Заявку на получение выплат необходимо подать в отдел кадров учреждения. Надбавку будут выплачивать
в течение года:
медицинскому работнику, окончившему клиническую ординатуру (резидентуру), магистратуру — семь размеров МРОТ (минимальный размер оплаты труда — 822 тыс. сумов в месяц);
со степенью доктора философии (PhD) или доктора наук (DSc) — пятнадцать размеров МРОТ.
Ранее президент Шавкат Мирзиёев поручил
установить дополнительные надбавки к заработной плате врачей и медицинских сестер.
Зарплата медицинских работников Узбекистана повысится минимум на 10% в 2022 году наряду с работниками других бюджетных организаций.