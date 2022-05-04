https://uz.sputniknews.ru/20220504/vracham-s-uchenoy-stepenyu-naznachili-ejemesyachnye-nadbavki-24343320.html

Врачам с ученой степенью назначили ежемесячные надбавки

Врачам с ученой степенью назначили ежемесячные надбавки

Сколько выплатят и кому, читайте в обзоре.

2022-05-04T10:31+0500

2022-05-04T10:31+0500

2022-05-04T10:31+0500

общество

врачи

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ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. В Узбекистане квалифицированным врачам выплатят ежемесячные надбавки. Их получат медицинские работники, прошедшие клиническую ординатуру, магистратуру и получившие степень доктора философии (PhD) или доктора наук (DSc) в медицинских вузах, вошедших в топ-200 международных рейтингов.Заявку на получение выплат необходимо подать в отдел кадров учреждения. Надбавку будут выплачивать в течение года:Ранее президент Шавкат Мирзиёев поручил установить дополнительные надбавки к заработной плате врачей и медицинских сестер. Зарплата медицинских работников Узбекистана повысится минимум на 10% в 2022 году наряду с работниками других бюджетных организаций.Читайте также:Как изменится медицина Узбекистана: главные тезисы Шавката Мирзиёева

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врачи