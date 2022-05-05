https://uz.sputniknews.ru/20220505/chto-nelzya-dobavlyat-v-soki-malenkix-detey-24364049.html

Что нельзя добавлять в соки маленьких детей

Что нельзя добавлять в соки маленьких детей

Соки, реализуемые на территории республики, должны быть полезны для здоровья человека, говорится в постановлении правительства.

2022-05-05T11:41+0500

2022-05-05T11:41+0500

2022-05-05T11:41+0500

общество

минюст узбекистана

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ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. В соки для детей младшего возраста нельзя добавлять ароматизаторы, красители, консерванты и красящие экстракты. Об этом напоминает Министерство юстиции Узбекистана. Соки и продукция на основе соков для детского питания должна соответствовать требованиям части гигиенических и микробиологических показателей патогенных микроорганизмов, а также требованиям ее безопасности, уточняет ведомство. Детские напитки с мякотью фруктов и овощей необходимо гомогенизировать с целью снижения неоднородности и продавать в упаковках не более 0,35 л. Соки, реализуемые на территории республики, должны быть полезны для здоровья человека. Об этом говорится в постановлении правительства об "Общем техническом регламенте о безопасности соков из фруктов и овощей". В сотрудничестве с Узбекистаном заинтересованы в том числе российский производители. В ближайшие два-три года российский бизнес может наладить производство сока и концентратов в Самарканде и Бухаре.В настоящее время идет регистрация наднационального объединения производителей соков, воды и напитков. Этот союз позволит производителям из разных стран делиться знаниями и технологиями.Читайте также:Защита от "короны": чем полезен гранатовый сок >>

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