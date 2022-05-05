https://uz.sputniknews.ru/20220505/uzbekistantsam-uprostili-vezd-v-kyrgyzstan-24360789.html

Узбекистанцам упростили въезд в Кыргызстан

Узбекистанцам упростили въезд в Кыргызстан

О новых правилах, связанных с раннее введенными ограничениями из-за коронавируса, читайте в материале.

2022-05-05T08:21+0500

2022-05-05T08:21+0500

2022-05-05T08:21+0500

общество

кыргызстан

узбекистанцы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/0d/23950369_0:218:2867:1830_1920x0_80_0_0_d55c51c35aa100938d2a19afb27b8331.jpg

ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Пассажирам авиарейсов по маршруту Ташкент – Бишкек, а также при въезде в Кыргызстан больше не требуется предъявлять сертификат о вакцинации или негативный результат ПЦР-теста. Об этом сообщает авиакомпания Uzbekistan Airways.Данные правила начали действовать с 1 мая, уточняет ведомство.Ранее в Министерстве транспорта Узбекистана опубликовали расписание автобусов, курсирующих между Ташкентом и городами Казахстана.Также появились три новых автобусных маршрута между Узбекистаном и Таджикистаном. Компания "Холдинг Азия Групп Таджикистан" со 2 апреля запустила пилотные рейсы в Термез, Денау и Самарканд.Помимо этого, власти Узбекистана продолжают вести переговоры о запуске автобусного и железнодорожного сообщения с Россией и Кыргызстаном.Когда начнут ходить автобусы и поезда из Ташкента в Москву, в беседе со Sputnik ответил экономист, председатель правления ассоциации "Межрегионавтотранс" Сергей Храпач.Читайте также:Появилось точное расписание скоростного поезда в Казахстан >>

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

кыргызстан, узбекистанцы