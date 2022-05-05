https://uz.sputniknews.ru/20220505/uzbekistantsam-uprostili-vezd-v-kyrgyzstan-24360789.html
Узбекистанцам упростили въезд в Кыргызстан
Узбекистанцам упростили въезд в Кыргызстан
О новых правилах, связанных с раннее введенными ограничениями из-за коронавируса, читайте в материале.
2022-05-05T08:21+0500
2022-05-05T08:21+0500
2022-05-05T08:21+0500
общество
кыргызстан
узбекистанцы
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ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Пассажирам авиарейсов по маршруту Ташкент – Бишкек, а также при въезде в Кыргызстан больше не требуется предъявлять сертификат о вакцинации или негативный результат ПЦР-теста. Об этом сообщает авиакомпания Uzbekistan Airways.Данные правила начали действовать с 1 мая, уточняет ведомство.Ранее в Министерстве транспорта Узбекистана опубликовали расписание автобусов, курсирующих между Ташкентом и городами Казахстана.Также появились три новых автобусных маршрута между Узбекистаном и Таджикистаном. Компания "Холдинг Азия Групп Таджикистан" со 2 апреля запустила пилотные рейсы в Термез, Денау и Самарканд.Помимо этого, власти Узбекистана продолжают вести переговоры о запуске автобусного и железнодорожного сообщения с Россией и Кыргызстаном.Когда начнут ходить автобусы и поезда из Ташкента в Москву, в беседе со Sputnik ответил экономист, председатель правления ассоциации "Межрегионавтотранс" Сергей Храпач.Читайте также:Появилось точное расписание скоростного поезда в Казахстан >>
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кыргызстан, узбекистанцы
Узбекистанцам упростили въезд в Кыргызстан
О новых правилах, связанных с раннее введенными ограничениями из-за коронавируса, читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Пассажирам авиарейсов по маршруту Ташкент – Бишкек, а также при въезде в Кыргызстан больше не требуется предъявлять сертификат о вакцинации или негативный результат ПЦР-теста.
Об этом сообщает
авиакомпания Uzbekistan Airways.
Данные правила начали действовать с 1 мая, уточняет ведомство.
Ранее в Министерстве транспорта Узбекистана опубликовали расписание автобусов, курсирующих между Ташкентом и городами Казахстана.
Также появились три новых автобусных маршрута между Узбекистаном и Таджикистаном. Компания "Холдинг Азия Групп Таджикистан" со 2 апреля запустила пилотные рейсы в Термез, Денау и Самарканд.
Помимо этого, власти Узбекистана продолжают вести переговоры о запуске автобусного и железнодорожного сообщения с Россией и Кыргызстаном.
Когда начнут ходить автобусы и поезда из Ташкента в Москву, в беседе со Sputnik ответил
экономист, председатель правления ассоциации "Межрегионавтотранс" Сергей Храпач.