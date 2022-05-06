https://uz.sputniknews.ru/20220506/minfin-obnovil-spisok-10-krupneyshix-nalogoplatelschikov-uzbekistana-24397048.html

Минфин обновил список 10 крупнейших налогоплательщиков Узбекистана

Минфин обновил список 10 крупнейших налогоплательщиков Узбекистана

Эти компании обеспечивают более 40% доходов государственного бюджета.

2022-05-06T15:25+0500

2022-05-06T15:25+0500

2022-05-06T15:26+0500

экономика

налоги

узбекистан

госбюджет

компания

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ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Доходы бюджета во многом будут зависеть от экономической ситуации на предприятиях, которые являются крупными налогоплательщиками в республике. В опубликованном "Бюджете для граждан 2022" приводятся данные о 10 крупнейших налогоплательщиках Узбекистана.Перечень предприятий, вошедших в топ 10 налогоплательщиков, не изменился по сравнению с 2021 годом. Однако, если эти компании год назад обеспечивали 36,4% доходов бюджета, то теперь этот показатель вырос до 40,2%.По прогнозам Минфина, в 2022 году крупные налогоплательщики пополнят государственный бюджет Узбекистана:При этом учитывались налоги и другие обязательные платежам, без импортных таможенных платежей.Доходы Государственного бюджета на 2022 год прогнозируются в размере 200,0 трлн сум., или 23,8 % к ВВП (в 2021 году 164,8 трлн сум., или 22,4 % к ВВП).Читайте также:Кто может получить налоговые льготы — законопроектБизнес-омбудсмен помог отсудить 45 млрд сумов

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налоги, узбекистан, госбюджет, компания