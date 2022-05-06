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Минфин обновил список 10 крупнейших налогоплательщиков Узбекистана
Минфин обновил список 10 крупнейших налогоплательщиков Узбекистана
Эти компании обеспечивают более 40% доходов государственного бюджета.
2022-05-06T15:25+0500
2022-05-06T15:25+0500
2022-05-06T15:26+0500
экономика
налоги
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госбюджет
компания
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ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Доходы бюджета во многом будут зависеть от экономической ситуации на предприятиях, которые являются крупными налогоплательщиками в республике. В опубликованном "Бюджете для граждан 2022" приводятся данные о 10 крупнейших налогоплательщиках Узбекистана.Перечень предприятий, вошедших в топ 10 налогоплательщиков, не изменился по сравнению с 2021 годом. Однако, если эти компании год назад обеспечивали 36,4% доходов бюджета, то теперь этот показатель вырос до 40,2%.По прогнозам Минфина, в 2022 году крупные налогоплательщики пополнят государственный бюджет Узбекистана:При этом учитывались налоги и другие обязательные платежам, без импортных таможенных платежей.Доходы Государственного бюджета на 2022 год прогнозируются в размере 200,0 трлн сум., или 23,8 % к ВВП (в 2021 году 164,8 трлн сум., или 22,4 % к ВВП).Читайте также:Кто может получить налоговые льготы — законопроектБизнес-омбудсмен помог отсудить 45 млрд сумов
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налоги, узбекистан, госбюджет, компания
Минфин обновил список 10 крупнейших налогоплательщиков Узбекистана
15:25 06.05.2022 (обновлено: 15:26 06.05.2022)
Эти компании обеспечивают более 40% доходов государственного бюджета.
ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Доходы бюджета во многом будут зависеть от экономической ситуации на предприятиях, которые являются крупными налогоплательщиками в республике.
В опубликованном
"Бюджете для граждан 2022" приводятся данные о 10 крупнейших налогоплательщиках Узбекистана.
Перечень предприятий, вошедших в топ 10 налогоплательщиков, не изменился по сравнению с 2021 годом. Однако, если эти компании год назад обеспечивали 36,4% доходов бюджета, то теперь этот показатель вырос до 40,2%.
По прогнозам Минфина, в 2022 году крупные налогоплательщики пополнят государственный бюджет Узбекистана:
"Навоийский горно-металлургический комбинат" — на 20,2%;
"Алмалыкский горно-металлургический комбинат" — на 11%;
"Узбекнефтгаз" — на 2,2%;
"Худудгазтаъминот" — на 1,3%;
"Узбекский металлургический комбинат" — на 0,7%;
Uz-Kor Gas Chemical — на 0,5%;
"Бухарский нефтеперерабатывающий завод" — на 0,5%.
При этом учитывались налоги и другие обязательные платежам, без импортных таможенных платежей.
Доходы Государственного бюджета на 2022 год прогнозируются в размере 200,0 трлн сум., или 23,8 % к ВВП (в 2021 году 164,8 трлн сум., или 22,4 % к ВВП).