https://uz.sputniknews.ru/20220429/v-samarkande-otkryli-tsentr-rossiyskogo-obrazovaniya-24280998.html

В Самарканде открыли Центр российского образования

В Самарканде открыли Центр российского образования

Открытие учреждения приурочено к 30-летию установления дипломатических отношений между Россией и Узбекистаном.

2022-04-29T14:23+0500

2022-04-29T14:23+0500

2022-04-29T14:23+0500

общество

самарканд

образование

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. В Самарканде открыли Центр российского образования, координатором которого выступает Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ).В задачи центра входят реализация проектов по популяризации русского языка в Центральной Азии, координирование проведения совместных научных исследований, а также организация методической поддержки для преподавателей русского языка, русской литературы, истории России и других дисциплин. Северо-Кавказский федеральный университет активно готовит абитуриентов из Узбекистана к поступлению в вузы России. Приоритетные направления — математика и русский язык.Кем быть, а кем не быть: профессии, которые выбирают иностранные студенты в РоссииУзбекистан лидирует по количеству филиалов российский вузов. В числе университетов, которые уже открыли свои отделения в республике — филиал МГУ имени Ломоносова, РЭУ имени Плеханова, РГУ нефти и газа имени Губкина, РХТУ имени Менделеева, РГПУ имени Герцена, ВГИКа, МИСиС, МИФИ, МГИМО и другие. Также в начале года в Ташкент приезжали 44 специалиста из российских учебных заведений для проведения собеседований с желающими получить высшее образование в России. С каждым годом количество бюджетных мест для граждан Узбекистана растет. В 2020-м российские вузы предоставляли 228 мест, в 2021-м — уже 430, а в новом учебном году эту цифру увеличат почти вдвое.Читайте также:

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самарканд, образование, узбекистан