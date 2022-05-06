https://uz.sputniknews.ru/20220506/v-kazaxstane-opublikovali-proekt-popravok-v-konstitutsiyu-24388657.html

В Казахстане опубликовали проект поправок в Конституцию

В Казахстане опубликовали проект поправок в Конституцию

Референдум по поправкам в Конституцию Казахстана состоится пятого июня 2022 года.

2022-05-06T09:21+0500

2022-05-06T09:21+0500

2022-05-06T09:21+0500

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ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik.Текст закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан" опубликован в пятницу в госСМИ, передает Sputnik Казахстан.В рамках поправок предлагается объявить землю и ее недра собственностью народа Казахстана, но от имени народа право собственности осуществляет государство.Поправки запрещают смертную казнь.Также запрещается председателям и судьям Конституционного Суда, Верховного Суда и иных судов, председателям и членам Центральной избирательной комиссии, Высшей аудиторской палаты Республики, военнослужащие, работники органов национальной безопасности, правоохранительных органов состоять в политических партиях, профессиональных союзах, выступать в поддержку какой-либо политической партии.Из Конституции исключен пункт о том, что запрет избираться более двух сроков подряд не распространяется на первого президента страны (Нурсултана Назарбаева).Статья 43, в которой говорится о том, что президент РК не вправе быть депутатом представительного органа, занимать иные оплачиваемые должности и осуществлять предпринимательскую деятельность, дополняется запретом состоять в какой-либо партии. Также в Конституции будет прописано, что близкие родственники президента не вправе занимать должности политических государственных служащих, руководителей субъектов квазигосударственного сектора.Из статьи 91, декларирующей неизменность унитарности и территориальной целостности Казахстана, а также формы правления , исключаются положения о неизменности "основополагающих принципов деятельности Республики, заложенные Основателем независимого Казахстана, Первым Президентом Республики Казахстан – Елбасы, и его статуса".Ранее сообщалось, что референдум по поправкам в Конституцию Казахстана состоится 5 июня 2022 года.

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казахстан, конституция