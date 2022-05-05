https://uz.sputniknews.ru/20220505/tokaev-obyavil-datu-referenduma-po-popravkam-v-konstitutsiyu-kazaxstana-24381420.html

Токаев объявил дату референдума по поправкам в Конституцию Казахстана

Токаев объявил дату референдума по поправкам в Конституцию Казахстана

Конституционная реформа нацелена на комплексную трансформацию всей государственной модели.

2022-05-05T20:13+0500

2022-05-05T20:13+0500

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ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. В Казахстане пятого июня состоится республиканский референдум по изменению и дополнениям в Конституцию республики, сообщил президент Касым-Жомарт Токаев, передает Sputnik Казахстан.По его словам, конституционная реформа нацелена на комплексную трансформацию всей государственной модели."Поправки призваны закрепить окончательный переход от "суперпрезидентской" формы правления к президентской республике с влиятельным Парламентом и подотчетным Правительством. Конституционная реформа значительно усилит представительную ветвь власти, укрепит систему сдержек и противовесов, повысит субъектность маслихатов", — сказал президент.Внедрение смешанной мажоритарно-пропорциональной модели избрания депутатов Мажилиса и областных маслихатов позволит в более полной мере охватить весь спектр взглядов и мнений избирателей, добавил глава государства."В свою очередь, введение полностью мажоритарной системы выборов депутатов районных и городских маслихатов откроет возможность для граждан более эффективно влиять на жизнь в регионах", — объяснил он."Равноудаленный" статус президентаПо словам Токаева, в новой редакции Конституции планируется закрепить равноудаленный статус президента от всех политических партий и движений.Появится также запрет для ближайших родственников президента занимать политические должности и руководящие посты в квазигосударственном секторе."Важный блок поправок затрагивает правозащитную сферу. Создание Конституционного суда, закрепление статуса Уполномоченного по правам человека на конституционном уровне, безоговорочный запрет смертной казни – все эти шаги направлены на всестороннее соблюдение прав и свобод граждан. Предстоящая конституционная реформа ознаменует новый этап в развитии нашей страны", — добавил он.Референдум по внесению изменений в КонституциюПрезидент 29 апреля на очередной сессии Ассамблеи народа Казахстана объявил о проведении референдума по вопросу поправок в Конституцию страны.Референдум — это всенародное голосование, проводимое в стране. На референдуме решаются важные вопросы государственной жизни. Обычно на него выносятся вопросы, ответом к которым являются слова "да", "нет", "согласен" или "не согласен", "поддерживаю" или "не поддерживаю". Референдум проводится на всей территории страны.Участие в нем тем не менее добровольное. Казахстанцам, участвующим в референдуме, должно исполниться 18 лет.В референдуме не имеют право участвовать граждане:На предстоящий референдум могут вынести один вопрос: согласны ли казахстанцы с поправками, вносимыми в Конституцию? Также могут вынести каждый пункт на отдельное голосование. Как будет выглядеть бюллетень, решит президент Касым-Жомарт Токаев. Вынесенный на референдум вопрос считается принятым, если положительно проголосуют более 50% избирателей.Читайте также:Товарооборот Казахстана и Узбекистана превысил $1 млрд за первый кварталЛавров: Россию с Центральной Азией связывают партнерство и союзничество

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казахстан, референдум, конституция