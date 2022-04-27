https://uz.sputniknews.ru/20220427/shavkat-mirziyoev-opredelil-novye-usloviya-dlya-razvitiya-turizma-24230179.html
Шавкат Мирзиёев определил новые условия для развития туризма
Шавкат Мирзиёев определил новые условия для развития туризма
Главное о переменах, которые ожидают страну, читайте в обзоре.
2022-04-27T08:21+0500
2022-04-27T08:21+0500
2022-04-27T08:21+0500
общество
шавкат мирзиёев
туризм
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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. В Узбекистане появятся дополнительные авиа-, железнодорожные и автобусные маршруты, будут введены скидки и другие удобства для туристов.Об этом заявил президент Шавкат Мирзиёев на совещании, посвященного проблемам туристической сферы.Глава государства подчеркнул, что в этому году в период празднования Навруза и Рамадана внутренний туризм получил огромный импульс. Только в мартовские выходные более 110 тыс. местных путешественников посетили Бухару и Самарканд.Аналогичный наплыв ожидают и на майские праздничные дни.Мирзиёев подчеркнул необходимость стимулирования внутренних путешествий не только в преддверии праздников, но и в течение всего года.Так, начиная с 2022-го, один раз в год для сотрудников всех госорганов за счет внебюджетных средств будут покрывать 20% стоимости местного проезда.Помимо этого, с 1 сентября узбекистанцы, путешествующие по стране, получат:Мирзиёев отметил, что важно создать благоприятные условия для активного передвижения населения в период праздников и фестивалей. Для этого нужны качественные транспортно-логистические услуги.Почему на майских праздниках россиян потянет именно в Узбекистан — видео >>В Узбекистане все еще неэффективна сфера эксплуатации бюджетных локомотивов на международных и внутренних маршрутах. Президент обратил внимание на проблему: чтобы приобрести билет на скоростной поезд "Афросиаб", приходится ставить бронь задолго до поездки.Мирзиёев поручил в течение месяца организовать:Также в течение месяца "Узбекистон темир йуллари" поручено возобновить движение скоростного поезда "Афросиаб" до Шахрисабза.Помимо этого, для туристов запустят ежедневный двухэтажный автобус — более 2 тыс. путешественников до 1 сентября смогут ознакомиться с историческими местами.Для привлечения туристов в Узбекистане запустят систему tax free >>Мирзиёев также определил ряд задач по удовлетворению спроса на авиарейсы для отечественных и иностранных туристов:Министерствам туризма и транспорта поручено в течение месяца представить концепцию по организации улучшений транспортной инфраструктуры в сфере туризма.Также читайте:
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MIA „Rosiya Segodnya“
шавкат мирзиёев, туризм
Шавкат Мирзиёев определил новые условия для развития туризма
Главное о переменах, которые ожидают страну, читайте в обзоре.
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. В Узбекистане появятся дополнительные авиа-, железнодорожные и автобусные маршруты, будут введены скидки и другие удобства для туристов.
Об этом заявил президент Шавкат Мирзиёев на совещании, посвященного проблемам туристической сферы.
Глава государства подчеркнул, что в этому году в период празднования Навруза и Рамадана внутренний туризм получил огромный импульс. Только в мартовские выходные более 110 тыс. местных путешественников посетили Бухару и Самарканд.
"В этом году по случаю праздника Навруз были объявлены дополнительные выходные дни, 250 гостиниц и музеев предоставили скидки населению, а также предоставлена возможность бесплатного посещения объектов", — сказал президент.
Аналогичный наплыв ожидают и на майские праздничные дни.
Мирзиёев подчеркнул необходимость стимулирования внутренних путешествий не только в преддверии праздников, но и в течение всего года.
Так, начиная с 2022-го, один раз в год для сотрудников всех госорганов за счет внебюджетных средств будут покрывать 20% стоимости местного проезда.
Помимо этого, с 1 сентября узбекистанцы, путешествующие по стране, получат:
скидки в размере 15% от стоимости авиа, ж/д и автобусных билетов;
скидки в размере 20% за проживание в гостинице;
возврат 50% стоимости билетов для посещения музеев и других объектов культуры.
Мирзиёев отметил, что важно создать благоприятные условия для активного передвижения населения в период праздников и фестивалей. Для этого нужны качественные транспортно-логистические услуги.
В Узбекистане все еще неэффективна сфера эксплуатации бюджетных локомотивов на международных и внутренних маршрутах. Президент обратил внимание на проблему: чтобы приобрести билет на скоростной поезд "Афросиаб", приходится ставить бронь задолго до поездки.
Мирзиёев поручил в течение месяца организовать:
рейсы по маршрутам Фергана-Бухара-Фергана, Фергана-Ургенч-Фергана;
запустить современные автобусы и микроавтобусы по маршрутам Бухара-Самарканд, Бухара-Хива, Бухара-Термез.
Также в течение месяца "Узбекистон темир йуллари" поручено возобновить движение скоростного поезда "Афросиаб" до Шахрисабза.
Помимо этого, для туристов запустят ежедневный двухэтажный автобус — более 2 тыс. путешественников до 1 сентября смогут ознакомиться с историческими местами.
Мирзиёев также определил ряд задач по удовлетворению спроса на авиарейсы для отечественных и иностранных туристов:
с 1 июля начнут действовать скидки до 50% на услуги для иностранных авиакомпаний по программе "Паломнический туризм";
до конца года количество внутренних рейсов увеличат с 48 до 60 в неделю, количество стыковочных рейсов — с 4 до 6;
до 1 октября откроют авиакомпанию "Silk Avia" для внутренних перелетов;
с целю снижения стоимости авиаперевозок девять самолетов переведут в полный экономический класс, снизив тарифы на 20%.
Министерствам туризма и транспорта поручено в течение месяца представить концепцию по организации улучшений транспортной инфраструктуры в сфере туризма.