https://uz.sputniknews.ru/20220507/legendy-uzbekistanskogo-futbola-sygrayut-protiv-italyantsev-24418694.html
Легенды узбекистанского футбола сыграют против итальянцев
Легенды узбекистанского футбола сыграют против итальянцев
Товарищеский матч звезд футбола двух стран пройдет в Ташкенте в честь 110-летия узбекистанского футбола.
2022-05-07T17:05+0500
2022-05-07T17:05+0500
2022-05-08T09:12+0500
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ТАШКЕНТ, 7 мая – Sputnik. В честь 110-летия узбекского футбола пройдет товарищеский матч легендарных игроков из Узбекистана и Италии.Матч пройдет на стадионе "Пахтакор" в столице Узбекистана 18 мая. Составы двух команд Федерация футбола Узбекистана объявила на пресс-конференции 6 мая.Как сообщает пресс-служба футбольной ассоциации, в составе сборной Узбекистана выступят такие легендарные футболисты, как Носир Отакузиев, Павел Бугало, Игнатий Нестеров, Бахтиер Ашурматов, Виталий Денисов, Анзур Исмоилов. Шавкат Мулладжонов, Акмаль Шорахмедов и другие прославленные спортсмены.Против узбекистанцев будут играть такие итальянские звезды, как вратарь Кристиан Аббьяти, защитники Лука Антонини, Дарио Шимич, Кристиан Дзаккардо, полузащитники Луиджи ди Бьяджо, Марек Янкуловский, нападающие Альберто Джилардино, Даниэле Массаро и Винченцо Серкинта.В Кашкадарьинской области стартовал футбольный фестиваль, посвященный 110-летию узбекского футбола.Читайте также: Узбекистанские студенты сыграли в футбол в Москве — фото
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футбол, матч
Легенды узбекистанского футбола сыграют против итальянцев
17:05 07.05.2022 (обновлено: 09:12 08.05.2022)
Товарищеский матч звезд футбола двух стран пройдет в Ташкенте в честь 110-летия узбекистанского футбола.
ТАШКЕНТ, 7 мая – Sputnik. В честь 110-летия узбекского футбола пройдет товарищеский матч легендарных игроков из Узбекистана и Италии.
Матч пройдет на стадионе "Пахтакор" в столице Узбекистана 18 мая. Составы двух команд Федерация футбола Узбекистана объявила на пресс-конференции 6 мая.
Как сообщает пресс-служба
футбольной ассоциации, в составе сборной Узбекистана выступят такие легендарные футболисты, как Носир Отакузиев, Павел Бугало, Игнатий Нестеров, Бахтиер Ашурматов, Виталий Денисов, Анзур Исмоилов. Шавкат Мулладжонов, Акмаль Шорахмедов и другие прославленные спортсмены.
Против узбекистанцев будут играть такие итальянские звезды, как вратарь Кристиан Аббьяти, защитники Лука Антонини, Дарио Шимич, Кристиан Дзаккардо, полузащитники Луиджи ди Бьяджо, Марек Янкуловский, нападающие Альберто Джилардино, Даниэле Массаро и Винченцо Серкинта.
В Кашкадарьинской области стартовал футбольный фестиваль, посвященный 110-летию узбекского футбола.