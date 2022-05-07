https://uz.sputniknews.ru/20220507/na-perevale-kamchik-sel-obrushil-stolb-i-chast-dorogi---video-24414500.html

На перевале Камчик сель обрушил столб и часть дороги — видео

На перевале Камчик сель обрушил столб и часть дороги — видео

Спецслужбы ликвидировали последствия стихийного бедствия 07.05.2022, Sputnik Узбекистан

2022-05-07T13:07+0500

2022-05-07T13:07+0500

2022-05-08T09:37+0500

происшествия

мчс

камчик

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ТАШКЕНТ, 7 мая – Sputnik. Специалисты МЧС и дорожных служб ликвидировали последствия паводка на перевале Камчик, сообщает пресс-служба министерства.По данным пресс-службы, из-за сильных дождей ночью 4 мая паводок подмыл дорогу, ведущую к станции "Озерная" на железнодорожной ветке "Ангрен — Поп", и обрушил электрический столб на линии, снабжающей электроэнергией железную дорогу.Для ликвидации последствий паводка, в МЧС создали оперативный штаб. Специальная аварийно-спасательная бригада с помощью инженерной техники Камчикского НПО и АО "Узбекские железные дороги" отремонтировала дорогу и линию электропередач, а также провела под дорожным полотном дополнительные трубы для оттока воды и очистила кюветы и дренажные каналы.Читайте также: В Джизаке сотрудники МЧС спасли человека, унесенного селем — видео

камчик

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мчс, камчик