https://uz.sputniknews.ru/20220507/ogon-pamyati-pribyl-v-tashkent---video-24420305.html

"Огонь Памяти" прибыл в Ташкент — видео

"Огонь Памяти" прибыл в Ташкент — видео

Организаторы акции "Огонь памяти" 7 мая доставили в Ташкент частицу пламени, взятую от Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата в Москве. 07.05.2022, Sputnik Узбекистан

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день победы

акция

вечный огонь

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ТАШКЕНТ, 7 мая – Sputnik. На Волгоградском мемориальном кладбище зажгли лампады в рамках акции памяти, посвященной Дню памяти и почестей и Дню Победы.Организаторы акции "Огонь памяти" 7 мая доставили в Ташкент частицу пламени, взятую от Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата в Москве, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Частичку Вечного огня из Кремлевской стены передали представителю Министерства обороны Узбекистана, ветерану Великой Отечественной войны Григорию Ледовскому и председателю Объединения воинов-ветеранов (интернационалистов) Талъату Мурадову.Григорий Ледовский родился в 1927 году в Астраханской области. Он прошел всю войну, был снайпером в горнострелковом полку. Он участвовал во многих крупных сражениях Великой Отечественной войны, освобождал Прагу и другие города. Награжден многочисленными медалями. После войны служил в Туркестанском военном округе.Данная акция проходит уже 6 лет, а с этого года она приобрела международный статус.Старт акции состоялся 6 мая из Александровского сада в Москве. Оттуда частичка Вечного огня доставлена в 12 стран, среди которых Армения, Азербайджан, Таджикистан, Южная Осетия и другие.В мероприятии также приняли участие представители посольства России и "Россотрудничества" в Узбекистане, соотечественники, учащиеся школ, лицеев и колледжей Ташкента.Читайте также: "Бессмертный полк" пройдет в 88 странах в очном формате

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2022

Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров

акция, вечный огонь