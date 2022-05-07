https://uz.sputniknews.ru/20220507/posol-rossii-v-uzbekistane-vozlojit-tsvety-k-vechnomu-ognyu-24421252.html

Посол России в Узбекистане возложит цветы к Вечному огню

Посол России в Узбекистане возложит цветы к Вечному огню

Мероприятие приурочено к празднованию Дня Победы и Дня Памяти и Почестей.

2022-05-07T20:33+0500

2022-05-07T20:33+0500

2022-05-08T08:58+0500

день победы

посольство россии в узбекистане

день памяти и почестей

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ТАШКЕНТ, 7 мая – Sputnik. Представители посольства России в Узбекистане возложат цветы к Вечному огню. Об этом сообщает представительство "Россотрудничества" в Ташкенте.В торжественном мероприятии примет участие Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов, представители российской дипломатической миссии, соотечественники и все желающие.Возложение приурочено к празднованию Дня Победы и Дня памяти и почестей и пройдет 9 мая в 11.00 на Волгоградском мемориальном кладбище ("Братские могилы").Отмечается, что время проведения мероприятия могут изменить в связи с другими торжественными акциями в Ташкенте.Напомним, что вечером 9 мая в Узбекистане на территории парка "Янги Узбекистон" ("Новый Узбекистан") в 21.00 прогремит праздничный салют.Ранее мы сообщали, что в рамках акции "Огонь Памяти" в Ташкент доставили частицу пламени, взятую от Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата в Москве. Читайте также: Как отметят День памяти и почестей в Узбекистане — программа

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посольство россии в узбекистане, день памяти и почестей