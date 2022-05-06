https://uz.sputniknews.ru/20220506/kak-otmetyat-den-pamyati-i-pochestey-v-uzbekistane-24401668.html
Как отметят День Памяти и Почестей в Узбекистане - программа
Как отметят День Памяти и Почестей в Узбекистане - программа
Минобороны республики озвучило план мероприятий, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне.
2022-05-06T17:57+0500
2022-05-06T17:57+0500
2022-05-06T18:10+0500
день победы
узбекистан
ташкент
министерство обороны узбекистана
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ТАШКЕНТ, 6 мая – Sputnik. Представитель Министерства обороны Узбекистана озвучил план мероприятий, посвященных Дню Памяти и Почестей.Как сообщил на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций глава информационной службы министерства Отабек Юлдошев, в честь праздника все 236 ветеранов Великой Отечественной войны, проживающие в республике, получат единовременную выплату в размере 15 млн сумов, а также миниатюрные статуэтки Монумента Независимости, поздравление от президента республики и подарки от различных министерств и ведомств.В честь ветеранов по всей республике пройдут различные культурно-просветительские и патриотические мероприятия. Кроме того, их посетят представители профильных министерств, ведомств и воинских подразделений, которые окажут им материальную поддержку.В стране начала работу патронажная служба, которая оказывать медицинскую и социальную помощь каждому из ветеранов. В частности, одиноким и малообеспеченным участникам войны помогут сделать ремонт в домах и благоустроить дворы и прилегающую территорию.Помимо этого, к Дню Памяти и Почестей в Государственном музее "Шон Шараф" прошла международная научно-практическая конференция на тему "Вклад узбекистанцев в победу во Второй мировой войне". Участие в ней приняли представители более 30 ведомств и организаций, а также зарубежные ученые.К годовщине окончания Великой Отечественной войны музей издаст сигнальные экземпляры сборника писем с фронта "Солдатские письма" и книги "Фидойилари Ватан" ("Преднанные сыны Родины") с информацией обо всех узбекистанцах, участвовавших в войне.В самом музее и в мемориальном комплексе "Сад Победы" открылись фотовыставки и экспозиции о войне.Как мы сообщали ранее, праздничные мероприятия в честь Дня Победы запланировало и представительство Россотрудничества в Узбекистане. Так, в Ташкенте 8 мая в Центральном парке имени Мирзо Улугбека пройдет праздничный концерт "Весна Победы".В программе вечера прозвучат известные военные песни прошлых лет в исполнении оркестра "Согдиана", солистов ГАБТ им. А.Навои, хора музыкально-театральной студии Государственной консерватории Узбекистана, детского хора РССМШИ им.В.А.Успенского и других исполнителей.Русский дом в Ташкенте также приурочит к Дню Победы интеллектуально-развлекательную командную игру "Р.И.С.К.: Разум, интуиция, скорость, команда". Организует игру международная команда "Волонтеры Победы".Накануне Посольство Российской Федерации в Узбекистане провело торжественный прием для ветеранов. Традиционно, в столице состоится церемония возложения цветов к Мемориалу "Братские могилы", в которой примут участие представители российской и белорусской дипломатических миссий и Православной церкви.Глава государства ежегодно в этот день возлагает цветы к вечному огню у Мемориала "Скорбящая мать". А в 21.00 в столице прогремит праздничный салют.Читайте также: Мальгинов: подвиг узбекистанцев стал символом сплоченности многонационального народа
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узбекистан, ташкент, министерство обороны узбекистана
Как отметят День Памяти и Почестей в Узбекистане - программа
17:57 06.05.2022 (обновлено: 18:10 06.05.2022)
Минобороны республики озвучило план мероприятий, посвященный 9 мая.
ТАШКЕНТ, 6 мая – Sputnik. Представитель Министерства обороны Узбекистана озвучил план мероприятий, посвященных Дню Памяти и Почестей.
Как сообщил на брифинге
в Агентстве информации и массовых коммуникаций глава информационной службы министерства Отабек Юлдошев, в честь праздника все 236 ветеранов Великой Отечественной войны, проживающие в республике, получат единовременную выплату в размере 15 млн сумов, а также миниатюрные статуэтки Монумента Независимости, поздравление от президента республики и подарки от различных министерств и ведомств.
В честь ветеранов по всей республике пройдут различные культурно-просветительские и патриотические мероприятия. Кроме того, их посетят представители профильных министерств, ведомств и воинских подразделений, которые окажут им материальную поддержку.
В стране начала работу патронажная служба, которая оказывать медицинскую и социальную помощь каждому из ветеранов. В частности, одиноким и малообеспеченным участникам войны помогут сделать ремонт в домах и благоустроить дворы и прилегающую территорию.
Помимо этого, к Дню Памяти и Почестей в Государственном музее "Шон Шараф" прошла международная научно-практическая конференция на тему "Вклад узбекистанцев в победу во Второй мировой войне". Участие в ней приняли представители более 30 ведомств и организаций, а также зарубежные ученые.
К годовщине окончания Великой Отечественной войны музей издаст сигнальные экземпляры сборника писем с фронта "Солдатские письма" и книги "Фидойилари Ватан" ("Преднанные сыны Родины") с информацией обо всех узбекистанцах, участвовавших в войне.
В самом музее и в мемориальном комплексе "Сад Победы" открылись фотовыставки и экспозиции о войне.
Как мы сообщали
ранее, праздничные мероприятия в честь Дня Победы запланировало и представительство Россотрудничества в Узбекистане. Так, в Ташкенте 8 мая в Центральном парке имени Мирзо Улугбека пройдет праздничный концерт "Весна Победы".
В программе вечера прозвучат известные военные песни прошлых лет в исполнении оркестра "Согдиана", солистов ГАБТ им. А.Навои, хора музыкально-театральной студии Государственной консерватории Узбекистана, детского хора РССМШИ им.В.А.Успенского и других исполнителей.
Русский дом в Ташкенте также приурочит к Дню Победы интеллектуально-развлекательную командную игру "Р.И.С.К.: Разум, интуиция, скорость, команда". Организует игру международная команда "Волонтеры Победы".
Накануне Посольство Российской Федерации в Узбекистане провело
торжественный прием для ветеранов.
Традиционно, в столице состоится церемония возложения цветов к Мемориалу "Братские могилы", в которой примут участие представители российской и белорусской дипломатических миссий и Православной церкви.
Глава государства ежегодно в этот день возлагает цветы к вечному огню у Мемориала "Скорбящая мать". А в 21.00 в столице прогремит праздничный салют.