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Салют в Ташкенте: где и в какое время

Салют в Ташкенте: где и в какое время

Праздничный фейерверк в честь Дня Памяти и Почестей пройдет на территории парка "Янги Узбекистон".

2022-05-07T15:58+0500

2022-05-07T15:58+0500

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день победы

салют

ташкент

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ТАШКЕНТ, 7 мая – Sputnik. Вечером 9 мая в Узбекистане прогремит праздничный салют, посвященный Дню памяти и почестей. Об этом сообщил на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций руководитель пресс-службы Министерства обороны Узбекистана Отабек Юлдашев.Мероприятие пройдет на территории парка "Янги Узбекистон" ("Новый Узбекистан") в 21.00 по местному времени.Юлдашев также озвучил план мероприятий, посвященных 9 Мая.Как стало известно, в честь праздника все 236 ветеранов Великой Отечественной войны, проживающие в республике, получат единовременную выплату в размере 15 млн сумов, а также миниатюрные статуэтки монумента Независимости, поздравление от президента республики и подарки от различных министерств и ведомств.В честь ветеранов по всей стране пройдут различные культурно-просветительские и патриотические мероприятия.Кроме того, их посетят представители профильных министерств, ведомств и воинских подразделений, которые окажут им материальную поддержку.Уточним, что праздничные мероприятия в честь Дня Победы запланировало и представительство "Россотрудничества" в Узбекистане.Так, в Ташкенте 8 мая в Центральном парке им. Мирзо Улугбека пройдет праздничный концерт "Весна Победы".Также Русский дом в Ташкенте приурочит ко Дню Победы интеллектуально-развлекательную командную игру "Р.И.С.К.: Разум, интуиция, скорость, команда", организованную Международной командой "Волонтеры Победы".Помимо этого, посольство России в Узбекистане уже провело торжественный прием для ветеранов.Читайте также: Как отметят День памяти и почестей в Узбекистане — программа

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салют, ташкент