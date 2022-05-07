https://uz.sputniknews.ru/20220507/shavkat-mirziyoev-provel-soveschanie-po-modernizatsii-elektrotexnicheskoy-otrasli-24413128.html
Шавкат Мирзиёев провел совещание по модернизации электротехнической отрасли
Шавкат Мирзиёев провел совещание по модернизации электротехнической отрасли
В Узбекистане запустят 86 новых проектов, увеличат производство меди и усовершенствуют подготовку специалистов.
2022-05-07T12:04+0500
2022-05-07T12:04+0500
2022-05-08T09:24+0500
общество
шавкат мирзиёев
совещание
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ТАШКЕНТ, 7 мая – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам развития электротехнической промышленности. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Как отметил президент, за пять лет в электротехнику инвестировано $465 млн, начали работу 163 новых проекта, производство выросло в четыре раза, а экспорт — в три раза. Кроме того, количество рабочих мест удвоилось и превысило 32 тыс.На совещании глава государства озвучил цели и задачи по развитию трасли.В частности, в текущем году власти планируют запустить 86 проектов на общую сумму $250 млн.По расчетам специалистов, производство меди в республике должно в ближайшие годы удвоиться. Поэтому в новом медном кластере в Ахангаранском районе создадут мощности по переработке 90 тыс. тонн меди в рамках 12 проектов стоимостью $168 млн.Предприятиям-участникам этого кластера предоставят возможность закупать медь по долгосрочным контрактам со скидкой к биржевым ценам.Рассмотрел президент и вопросы, связанные с альтернативной энергетикой. Так, по словам Мирзиёева, новые проекты в этой области требуют компонентов не менее чем на $1 млрд, следовательно, необходимо расширять локализацию комплектующих.Президент также дал ряд поручений соответствующим органам:Помимо этого, на совещании президент затронул вопросы подготовки кадров.В частности, Мирзиёев поручил организациям Центра проектирования и инжиниринга при ассоциации "Узэлтехсаноат", а также центрам исследования и развития (Research and development) на базе предприятий "Электроаппарат", "Технопарк", "Артель" и "Узкабель" привлечь к работе квалифицированных иностранных и местных специалистов.По оценкам экспертов, в ближайшие три года отрасли необходимы будут четыре тысячи специалистов с высшим и 14 тысяч работников со средним образованием. Соответственно, Министерство высшего и среднего специального образования должно пересмотреть и усовершенствовать учебные программы по электротехнике.Для улучшения качества подготовки будущих сотрудников за ассоциацией "Узэлтехсаноат" закрепят Ташкентский радиотехнический колледж, Самаркандский и Чирчикский техникумы обслуживания, Ферганский электротехнический колледж.Читайте также: Узбекистан — новый ассоциированный член Международной электротехнической комиссии
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шавкат мирзиёев, совещание
Шавкат Мирзиёев провел совещание по модернизации электротехнической отрасли
12:04 07.05.2022 (обновлено: 09:24 08.05.2022)
В Узбекистане запустят 86 новых проектов, увеличат производство меди и усовершенствуют подготовку специалистов.
ТАШКЕНТ, 7 мая – Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам развития электротехнической промышленности. Об этом сообщает пресс-служба
главы государства.
Как отметил президент, за пять лет в электротехнику инвестировано $465 млн, начали работу 163 новых проекта, производство выросло в четыре раза, а экспорт — в три раза. Кроме того, количество рабочих мест удвоилось и превысило 32 тыс.
На совещании глава государства озвучил цели и задачи по развитию трасли.
В частности, в текущем году власти планируют запустить 86 проектов на общую сумму $250 млн.
По расчетам специалистов, производство меди в республике должно в ближайшие годы удвоиться. Поэтому в новом медном кластере в Ахангаранском районе создадут мощности по переработке 90 тыс. тонн меди в рамках 12 проектов стоимостью $168 млн.
Предприятиям-участникам этого кластера предоставят возможность закупать медь по долгосрочным контрактам со скидкой к биржевым ценам.
Рассмотрел президент и вопросы, связанные с альтернативной энергетикой. Так, по словам Мирзиёева, новые проекты в этой области требуют компонентов не менее чем на $1 млрд, следовательно, необходимо расширять локализацию комплектующих.
Президент также дал ряд поручений соответствующим органам:
разработать специальную программу по установке систем нагревания воды в социальных учреждениях и уличного освещения на основе альтернативных источников энергии;
увеличить экспорт электротехнических товаров до $700 млн в текущем и до $1 млрд в следующем году. Для этого — наладить систему переработки на таможенной территории на примере бытовой техники;
для внедрения инноваций в отрасль и расширения экспорта выделить 20 млрд сумов в Электротехнический фонд.
Помимо этого, на совещании президент затронул вопросы подготовки кадров.
В частности, Мирзиёев поручил организациям Центра проектирования и инжиниринга при ассоциации "Узэлтехсаноат", а также центрам исследования и развития (Research and development) на базе предприятий "Электроаппарат", "Технопарк", "Артель" и "Узкабель" привлечь к работе квалифицированных иностранных и местных специалистов.
По оценкам экспертов, в ближайшие три года отрасли необходимы будут четыре тысячи специалистов с высшим и 14 тысяч работников со средним образованием. Соответственно, Министерство высшего и среднего специального образования должно пересмотреть и усовершенствовать учебные программы по электротехнике.
Для улучшения качества подготовки будущих сотрудников за ассоциацией "Узэлтехсаноат" закрепят Ташкентский радиотехнический колледж, Самаркандский и Чирчикский техникумы обслуживания, Ферганский электротехнический колледж.