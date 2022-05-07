https://uz.sputniknews.ru/20220507/tamojennye-dosmotry-avtomatiziruyut-24412714.html
Таможенные досмотры автоматизируют
Таможенные досмотры автоматизируют
Таможенники планируют перевести на автоматизированную систему до 80% экспортируемых товаров.
2022-05-07T11:34+0500
2022-05-07T11:34+0500
2022-05-08T09:15+0500
общество
таможня
таможенный досмотр
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ТАШКЕНТ, 7 мая – Sputnik. В Узбекистане введут систему автоматического таможенного оформления грузов с низким уровнем риска. Об этом сообщил на брифинге в АИМК и. о. руководителя информационной службы Государственного таможенного комитета Хусан Тангриев.Поэтапное внедрение ново системы начнется 1 сентября. К началу 2023 года система будет автоматически оформлять 80% экспорта.Хусан Тангриев отметил, что если на выполнение этих функций сотрудник таможни тратил в среднем 30 минут, то программа выполняет осмотр всего за 3 минуты. Это значительно экономит время предпринимателей-экспортеров. В 2022-м таможенные службы планируют применить эту практику и при оформлении импортируемых товаров.До 1 июля в международном аэропорту Ташкента, до 1 октября – в международном аэропорту Термеза заработает система "Дистанционный таможенный контроль". Такая система позволяет оформлять грузовые декларации за пределами постов, дистанционно, без прямого контакта с предпринимателем.Эту систему уже протестировали в международном аэропорту Самарканда. В оставшихся аэропортах страны ее планируют внедрить к концу следующего года.С 1 июня 2022-го отбор кадров на таможенную службу будет проходить на основе принципов открытости и прозрачности, а результаты конкурсов можно будет узнать онлайн в режиме реального времени.С 1 июля также будет проводиться ротация сотрудников, проработавших на одном таможенном посту три года.Система комплаенс-контроля в таможенных органах заработает в полном объеме в соответствии с международными стандартами до 1 сентября. А с начала будущего года вводится декларирование доходов и имущества сотрудников таможенных органов.Читайте также: Таможенная ставка на ввоз авто с большим объемом двигателя снижается
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таможня, таможенный досмотр
Таможенные досмотры автоматизируют
11:34 07.05.2022 (обновлено: 09:15 08.05.2022)
Таможенники планируют перевести на автоматизированную систему до 80% экспортируемых товаров.
ТАШКЕНТ, 7 мая – Sputnik. В Узбекистане введут систему автоматического таможенного оформления грузов с низким уровнем риска. Об этом сообщил на брифинге в АИМК и. о. руководителя информационной службы Государственного таможенного комитета Хусан Тангриев.
Поэтапное внедрение ново системы начнется 1 сентября. К началу 2023 года система будет автоматически оформлять 80% экспорта.
Хусан Тангриев отметил, что если на выполнение этих функций сотрудник таможни тратил в среднем 30 минут, то программа выполняет осмотр всего за 3 минуты. Это значительно экономит время предпринимателей-экспортеров. В 2022-м таможенные службы планируют применить эту практику и при оформлении импортируемых товаров.
До 1 июля в международном аэропорту Ташкента, до 1 октября – в международном аэропорту Термеза заработает система "Дистанционный таможенный контроль". Такая система позволяет оформлять грузовые декларации за пределами постов, дистанционно, без прямого контакта с предпринимателем.
Эту систему уже протестировали в международном аэропорту Самарканда. В оставшихся аэропортах страны ее планируют внедрить к концу следующего года.
С 1 июня 2022-го отбор кадров на таможенную службу будет проходить на основе принципов открытости и прозрачности, а результаты конкурсов можно будет узнать онлайн в режиме реального времени.
С 1 июля также будет проводиться ротация сотрудников, проработавших на одном таможенном посту три года.
Система комплаенс-контроля в таможенных органах заработает в полном объеме в соответствии с международными стандартами до 1 сентября. А с начала будущего года вводится декларирование доходов и имущества сотрудников таможенных органов.