https://uz.sputniknews.ru/20220507/v-surxandare-startoval-festival-boysun-baxori---video-24418900.html

В Сурхандарье стартовал фестиваль "Бойсун бахори" — видео

В Сурхандарье стартовал фестиваль "Бойсун бахори" — видео

Фольклорный фестиваль впервые вышел на международный уровень – в этом году здесь выступят участники из шести зарубежных стран.

2022-05-07T17:37+0500

2022-05-07T17:37+0500

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культура

сурхандарьинская область

фестиваль

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ТАШКЕНТ, 7 мая – Sputnik. В Сурхандарьинской области стартовал фольклорный фестиваль "Бойсун бахори" ("Бойсунская весна").Как передает корреспондент Sputnik Узбекистан, на праздник собрались десятки фольклорных коллективов из 12 регионов Узбекистана. Насладиться их творчеством приехали тысячи зрителей со всей республики.В программе праздника показы национальной одежды, веломарафоны, музыкально-драматические театральные постановки, выставка самых активных ремесленников Сурхандарьи, выступления канатоходцев, национальные игры.В рамках фестиваля в Бойсуне проходят также ярмарки, конкурсы, мастер-классы по приготовлению национальных блюд и изготовлению ремесленных изделий.Организаторами фестиваля выступили Министерство туризма и культурного наследия, Министерство культуры и хокимият Сурхандарьинской области.Фестиваль проводится с 2002-го, но в этом году он приобрёл международный статус. Здесь выступают фольклорные коллективы из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Ирана, Франции и Великобритании и других государств. По данным организаторов, всего в фестивале принимают участие около 150 иностранных исполнителей из 30 стран.Читайте также: Участники фестиваля "Байсун бахори" прибыли в Сурхандарью

сурхандарьинская область

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