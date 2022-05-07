https://uz.sputniknews.ru/20220507/v-tashkente-zapustili-informatsionnuyu-sistemu-dlya-otsenki-sostoyaniya-mnogoetajek-24419097.html

В Ташкенте запустили информационную систему для оценки состояния многоэтажек

В Ташкенте запустили информационную систему для оценки состояния многоэтажек

Новая система примерно через три месяца позволит разработать план по устранению выявленных недостатков в 12 тыс. многоэтажках.

2022-05-07T18:08+0500

2022-05-07T18:08+0500

2022-05-08T09:08+0500

общество

ташкент

жилой дом

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ТАШКЕНТ, 7 мая – Sputnik. В Ташкенте запустили информационную систему для инвентаризации и оценки состояния многоэтажных домов. Об этом сообщает пресс-служба хокимията столицы.Нововведенная система призвана обобщить все сведения о состоянии городских многоэтажек с помощью цифровых технологий.Для чего запустили систему, и как она будет работатьВ разные годы в Ташкенте построили почти 12 тыс. многоквартирных домов, и на сегодняшний день каждый из них находится в определенной степени изношенности.Состояние домов будут оценивать 12 инспекторов-коммунальщиков. Они тщательно изучат условия в многоэтажках, тщательно отснимут все на фото и видео и оценят состояние зданий по пятибалльной шкале.Перед отправкой фотографий и заполнением опросника инспектор выберет здание в адресном реестре "Гармония", а система GPS определит координаты инспектора и сравнит их с координатами обследуемого дома.Администратор проверит все данные инспектора, а затем подтвердит их или запросит уточнение некоторых сведений.По планам, примерно через три месяца инспекторы завершат обследование всех многоэтажных домов Ташкента, обобщат данные, нанесут их на карту столицы и разработают оптимальный план по устранению выявленных недостатков с концентрацией сил на самых важных направлениях.Это работающий пример интеграции службы жилищно-коммунального комплекса с проектом "Цифровой Ташкент", уточняют в ведомстве.Читайте также: Какие "туристические" изменения произойдут в Ташкенте к 2023 году

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ташкент, жилой дом