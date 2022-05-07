https://uz.sputniknews.ru/20220507/v-xudjande-proshel-uzbeksko-tadjikskiy-biznes-forum-v-sfere-turizma-24420878.html
В Худжанде прошел узбекско-таджикский бизнес-форум в сфере туризма
В Худжанде прошел узбекско-таджикский бизнес-форум в сфере туризма
В итоге подписали 40 меморандумов о сотрудничестве между таджикскими и узбекскими туристическими компаниями.
2022-05-07T19:29+0500
2022-05-07T19:29+0500
2022-05-08T09:01+0500
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ТАШКЕНТ, 7 мая – Sputnik. В Худжанде прошел узбекско-таджикский бизнес-форум в области туризма. Об этом сообщает ИА "Дуне".Узбекская делегация прибыла в таджикский город по приглашению Комитета по развитию туризма.На мероприятии присутствовали заместитель председателя Согдийской области Анвар Яъкуби и первый заместитель председателя Комитета туризма при правительстве Таджикистана Хабибулло Амирбекзода.Участники отметили, что возобновление автобусных перевозок из Согдийской области в Ферганскую долину и Ташкент, а также в Самарканд – это еще один огромный шаг для восстановления туристических связей между регионами двух стран.По итогам бизнес-форума таджикские и узбекские туристические компании подписали 40 меморандумов о сотрудничестве.В последнее время Узбекистан становится все более популярным у российских туристов. Так, российские туроперраторы фиксируют существенный рост продаж туров в Узбекистан по сравнению с показателями 2021 года. Спрос увеличился до 55%, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).По мнению экспертов ассоциации, такой результат не исключает, что Узбекистан войдет в топ-10 направлений на майские праздники.Читайте также: Туроператоры Самарканда и Челябинска наращивают сотрудничество
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узбекистан, таджикистан, бизнес-форум, туризм
В Худжанде прошел узбекско-таджикский бизнес-форум в сфере туризма
19:29 07.05.2022 (обновлено: 09:01 08.05.2022)
В итоге подписали 40 меморандумов о сотрудничестве между таджикскими и узбекскими туристическими компаниями.
ТАШКЕНТ, 7 мая – Sputnik.
В Худжанде прошел узбекско-таджикский бизнес-форум в области туризма. Об этом сообщает ИА "Дуне"
.
Узбекская делегация прибыла в таджикский город по приглашению Комитета по развитию туризма.
На мероприятии присутствовали заместитель председателя Согдийской области Анвар Яъкуби и первый заместитель председателя Комитета туризма при правительстве Таджикистана Хабибулло Амирбекзода.
Участники отметили, что возобновление автобусных перевозок из Согдийской области в Ферганскую долину и Ташкент, а также в Самарканд – это еще один огромный шаг для восстановления туристических связей между регионами двух стран.
По итогам бизнес-форума таджикские и узбекские туристические компании подписали 40 меморандумов о сотрудничестве.
В последнее время Узбекистан становится все более популярным у российских туристов. Так, российские туроперраторы фиксируют существенный рост продаж туров в Узбекистан по сравнению с показателями 2021 года. Спрос увеличился до 55%, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
По мнению экспертов ассоциации, такой результат не исключает, что Узбекистан войдет в топ-10 направлений на майские праздники.