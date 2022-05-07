https://uz.sputniknews.ru/20220507/v-xudjande-proshel-uzbeksko-tadjikskiy-biznes-forum-v-sfere-turizma-24420878.html

В Худжанде прошел узбекско-таджикский бизнес-форум в сфере туризма

В Худжанде прошел узбекско-таджикский бизнес-форум в сфере туризма

В итоге подписали 40 меморандумов о сотрудничестве между таджикскими и узбекскими туристическими компаниями.

2022-05-07T19:29+0500

2022-05-07T19:29+0500

2022-05-08T09:01+0500

общество

узбекистан

таджикистан

бизнес-форум

туризм

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ТАШКЕНТ, 7 мая – Sputnik. В Худжанде прошел узбекско-таджикский бизнес-форум в области туризма. Об этом сообщает ИА "Дуне".Узбекская делегация прибыла в таджикский город по приглашению Комитета по развитию туризма.На мероприятии присутствовали заместитель председателя Согдийской области Анвар Яъкуби и первый заместитель председателя Комитета туризма при правительстве Таджикистана Хабибулло Амирбекзода.Участники отметили, что возобновление автобусных перевозок из Согдийской области в Ферганскую долину и Ташкент, а также в Самарканд – это еще один огромный шаг для восстановления туристических связей между регионами двух стран.По итогам бизнес-форума таджикские и узбекские туристические компании подписали 40 меморандумов о сотрудничестве.В последнее время Узбекистан становится все более популярным у российских туристов. Так, российские туроперраторы фиксируют существенный рост продаж туров в Узбекистан по сравнению с показателями 2021 года. Спрос увеличился до 55%, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).По мнению экспертов ассоциации, такой результат не исключает, что Узбекистан войдет в топ-10 направлений на майские праздники.Читайте также: Туроператоры Самарканда и Челябинска наращивают сотрудничество

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