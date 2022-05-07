https://uz.sputniknews.ru/20220507/video-nauka-turizm-i-voennye-texnologii--roskosmos-pokazal-novye-razrabotki-24416961.html

Видео: наука, туризм и военные технологии – "Роскосмос" показал новые разработки

Видео: наука, туризм и военные технологии – "Роскосмос" показал новые разработки

Госкорпорация в преддверии 9 мая показала ассортимент вооружений, выпускаемых “Роскосмосом” - и все это под саундтрек из Red Alert.

2022-05-07T15:34+0500

2022-05-07T15:34+0500

2022-05-08T09:21+0500

россия

роскосмос

вооружение

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ТАШКЕНТ, 7 мая – Sputnik. Госкорпорация "Роскосмос" в честь Дня Победы подготовила видеоролик, в котором рассказала о своей работе в сфере туризма, науки, гражданских и военных проектов.Госкорпорация в преддверии 9 Мая показала ассортимент вооружений, выпускаемых "Роскосмосом" — и все это под саундтрек из Red Alert.Читайте также: Знамя Победы развернули в космосе — видео

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роскосмос, вооружение