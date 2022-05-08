https://uz.sputniknews.ru/20220508/tri-cheloveka-ubity-vo-vremya-perestrelki-v-kazaxstane---video-24429455.html

Три человека убиты во время перестрелки в Казахстане — видео

Три человека убиты во время перестрелки в Казахстане — видео

Стрельбу устроили в Кызылординской области.

2022-05-08T16:45+0500

2022-05-08T16:45+0500

2022-05-09T09:19+0500

происшествия

казахстан

перестрелка

убийство

стрельба

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ТАШКЕНТ, 8 мая – Sputnik. Стрельба посреди улицы произошла в поселке вблизи Кызылорды, города на юге Казахстана. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.В результате перестрелки было убито три человека в возрасте от 26 до 29 лет, а двое мужчин 23 и 47 лет получили ранения в ноги. Известно, что инцидент произошел вечером 7 мая в поселке имени ТитовВ данное время заведено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц.Полиция подтвердила факт перестрелки с убийством, но от подробных комментариев отказалась.Читайте также:Жительница Казахстана украла бриллианты более чем на две тысячи долларовВ Казахстане гости в ресторане спасались от воды на столах — видео

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казахстан, перестрелка, убийство, стрельба