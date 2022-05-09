https://uz.sputniknews.ru/20220509/mirziyoev-vozlojil-tsvety-k-monumentu-oda-stoykosti---video-24443492.html

Мирзиёев возложил цветы к монументу "Ода стойкости" — видео

Мирзиёев возложил цветы к монументу "Ода стойкости" — видео

В церемонии приняли участие представители ведомств и силовых структур.

2022-05-09T13:42+0500

2022-05-09T13:42+0500

2022-05-09T19:20+0500

день победы

шавкат мирзиёев

возложение венков

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ТАШКЕНТ, 9 мая – Sputnik. Президент Узбекистана посетил парк Победы в рамках мероприятий, посвященных Дню памяти и почестей. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Военный оркестр исполнил "Мелодию памяти". Глава государства возложил цветы к мемориальному комплексу "Ода стойкости".В церемонии возложения цветов также участвовали представители министерств и ведомств системы ВС Узбекистана, а также государственные и общественные организации. Мирзиёев также поздравил народ страны с праздником.Глава государства отметил, что это место напоминает о последствиях войны и ценности мира.Монумент воздвигнут в память о Зульфие Закировой — матери, потерявшей во время Второй мировой войны пятерых сыновей, а также ее преданных невестках и оставшихся сиротами внуках. Памятник является символом потерь народа Узбекистана в войне и его борьбы за свободу. "Ода стойкости" — мемориал, установленный в честь всех матерей, женщин, которых война лишила детей, мужей и близких.Читайте также:Видео: шествие "Бессмертного полка" в Ташкенте — подробностиВидео: Мирзиёев посетил ветерана из Алмазара

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шавкат мирзиёев, возложение венков