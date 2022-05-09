https://uz.sputniknews.ru/20220509/mirziyoev-vozlojil-tsvety-k-monumentu-oda-stoykosti---video-24443492.html
Мирзиёев возложил цветы к монументу "Ода стойкости" — видео
Мирзиёев возложил цветы к монументу "Ода стойкости" — видео
В церемонии приняли участие представители ведомств и силовых структур.
2022-05-09T13:42+0500
2022-05-09T13:42+0500
2022-05-09T19:20+0500
день победы
шавкат мирзиёев
возложение венков
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ТАШКЕНТ, 9 мая – Sputnik. Президент Узбекистана посетил парк Победы в рамках мероприятий, посвященных Дню памяти и почестей. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Военный оркестр исполнил "Мелодию памяти". Глава государства возложил цветы к мемориальному комплексу "Ода стойкости".В церемонии возложения цветов также участвовали представители министерств и ведомств системы ВС Узбекистана, а также государственные и общественные организации. Мирзиёев также поздравил народ страны с праздником.Глава государства отметил, что это место напоминает о последствиях войны и ценности мира.Монумент воздвигнут в память о Зульфие Закировой — матери, потерявшей во время Второй мировой войны пятерых сыновей, а также ее преданных невестках и оставшихся сиротами внуках. Памятник является символом потерь народа Узбекистана в войне и его борьбы за свободу. "Ода стойкости" — мемориал, установленный в честь всех матерей, женщин, которых война лишила детей, мужей и близких.Читайте также:Видео: шествие "Бессмертного полка" в Ташкенте — подробностиВидео: Мирзиёев посетил ветерана из Алмазара
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шавкат мирзиёев, возложение венков
Мирзиёев возложил цветы к монументу "Ода стойкости" — видео
13:42 09.05.2022 (обновлено: 19:20 09.05.2022)
В церемонии приняли участие представители ведомств и силовых структур.
ТАШКЕНТ, 9 мая – Sputnik.
Президент Узбекистана посетил парк Победы в рамках мероприятий, посвященных Дню памяти и почестей. Об этом сообщает пресс-служба
главы государства.
Военный оркестр исполнил "Мелодию памяти". Глава государства возложил цветы к мемориальному комплексу "Ода стойкости".
В церемонии возложения цветов также участвовали представители министерств и ведомств системы ВС Узбекистана, а также государственные и общественные организации. Мирзиёев также поздравил народ страны с праздником.
"Сегодня, стоя в этом парке Победы, я искренне поздравляю наших уважаемых ветеранов и весь наш народ с этим праздником. В такие моменты мы вспоминаем о наших героических предках и преклоняемся перед их мужеством. Их многогранный жизненный путь, посвященный делу мира и свободы, является великим и неподвластным времени наследием для будущих поколений", — сказал президент.
Глава государства отметил, что это место напоминает о последствиях войны и ценности мира.
"Сегодня мир становится тревожнее. Каждую минуту появляются новые вызовы. Влияет ли это на нас? Однозначно влияет. Но мы принимаем меры, чтобы уменьшить это влияние на жизнь нашего народа. Своим трудом и сплоченностью мы, даст Бог, преодолеем и эти испытания", — заключил Мирзиёев.
Монумент воздвигнут в память о Зульфие Закировой — матери, потерявшей во время Второй мировой войны пятерых сыновей, а также ее преданных невестках и оставшихся сиротами внуках. Памятник является символом потерь народа Узбекистана в войне и его борьбы за свободу. "Ода стойкости" — мемориал, установленный в честь всех матерей, женщин, которых война лишила детей, мужей и близких.