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Небо Москвы озарил салют Победы
Небо Москвы озарил салют Победы
Сегодня в честь 77-летие Победы в Великой Отечественной войне вечернее небо над столицей России озарит фейерверк.
2022-05-09T23:59+0500
2022-05-09T23:59+0500
2022-05-10T00:25+0500
видео
салют
москва
победа
великая отечественная война
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Салюты в День Победы в Москве прогремят на 36 площадках. Они продлятся 10 минут и завершат праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы. Сегодня в российский столице прошел военный парад в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По Красной площади прошла 131 единица военной техники. Воздушную программу отменили из-за погоды.Также состоялось шествие "Бессмертного полка". В последние два года из-за пандемии COVID-19 акция проводилась онлайн.
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салют, москва, победа, великая отечественная война, видео
Небо Москвы озарил салют Победы
23:59 09.05.2022 (обновлено: 00:25 10.05.2022)
Сегодня отмечается 77-летие Победы в Великой Отечественной войне. По традиции вечернее небо над столицей в этот день озаряют фейерверк.
Салюты в День Победы в Москве прогремят на 36 площадках. Они продлятся 10 минут и завершат праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы.
Сегодня в российский столице прошел
военный парад в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По Красной площади прошла 131 единица военной техники. Воздушную программу отменили из-за погоды.
Также состоялось
шествие "Бессмертного полка". В последние два года из-за пандемии COVID-19 акция проводилась онлайн.