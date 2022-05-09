https://uz.sputniknews.ru/20220509/prazdnichnyy-salyut-v-moskve--pryamaya-translyatsiya-24454553.html

Небо Москвы озарил салют Победы

Небо Москвы озарил салют Победы

Сегодня в честь 77-летие Победы в Великой Отечественной войне вечернее небо над столицей России озарит фейерверк.

2022-05-09T23:59+0500

2022-05-09T23:59+0500

2022-05-10T00:25+0500

видео

салют

москва

победа

великая отечественная война

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Салюты в День Победы в Москве прогремят на 36 площадках. Они продлятся 10 минут и завершат праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы. Сегодня в российский столице прошел военный парад в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По Красной площади прошла 131 единица военной техники. Воздушную программу отменили из-за погоды.Также состоялось шествие "Бессмертного полка". В последние два года из-за пандемии COVID-19 акция проводилась онлайн.

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салют, москва, победа, великая отечественная война, видео