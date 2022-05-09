https://uz.sputniknews.ru/20220509/video-putin-pochtil-pamyat-pogibshix-u-mogily-neizvestnogo-soldata-24444489.html
Видео: Путин почтил память погибших у Могилы Неизвестного Солдата
Видео: Путин почтил память погибших у Могилы Неизвестного Солдата
Президент России возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Москве.
2022-05-09T14:17+0500
2022-05-09T14:17+0500
2022-05-09T19:01+0500
день победы
владимир путин
могила неизвестного солдата
память
президент рф
москва
кремль
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ТАШКЕНТ, 9 мая – Sputnik. Президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской Стены в Москве и почтил память погибших в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает РИА Новости.После завершения парада Победы на Красной площади российский лидер традиционно прошелся пешком до Александровского сада вместе с главой Минобороны России Сергеем Шойгу.Путин, как обычно, возложил цветы к монументам всех городов-героев в Александровском саду.Напомним: прах неизвестного советского воина был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. На следующий год здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь, а также аллея городов-героев: Ленинград, Киев, Минск, Сталинград, Севастополь, Одесса, Керчь, Новороссийск, Брестская крепость, Тула, Мурманск и Смоленск.Почетный караул у Могилы Неизвестного солдата — "Пост номер 1" — установлен в 1997 году. В 2009-м памятнику был присвоен статус Общенационального мемориала воинской славы, а сам комплекс был вскоре дополнен стелой в честь городов, носящих одноименное почетное звание.Читайте также:Могила Неизвестного Солдата у Кремлевской стеныМирзиёев возложил цветы к монументу "Ода стойкости" — видео
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владимир путин, могила неизвестного солдата, память, президент рф, москва, кремль, видео
Видео: Путин почтил память погибших у Могилы Неизвестного Солдата
14:17 09.05.2022 (обновлено: 19:01 09.05.2022)
Президент России возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Москве.
ТАШКЕНТ, 9 мая – Sputnik.
Президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской Стены в Москве и почтил память погибших в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает РИА Новости
.
После завершения парада Победы на Красной площади российский лидер традиционно прошелся пешком до Александровского сада вместе с главой Минобороны России Сергеем Шойгу.
Путин, как обычно, возложил цветы к монументам всех городов-героев в Александровском саду.
Напомним: прах неизвестного советского воина был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. На следующий год здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь, а также аллея городов-героев: Ленинград, Киев, Минск, Сталинград, Севастополь, Одесса, Керчь, Новороссийск, Брестская крепость, Тула, Мурманск и Смоленск.
Почетный караул у Могилы Неизвестного солдата — "Пост номер 1" — установлен в 1997 году. В 2009-м памятнику был присвоен статус Общенационального мемориала воинской славы, а сам комплекс был вскоре дополнен стелой в честь городов, носящих одноименное почетное звание.