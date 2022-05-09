https://uz.sputniknews.ru/20220509/video-putin-pochtil-pamyat-pogibshix-u-mogily-neizvestnogo-soldata-24444489.html

Видео: Путин почтил память погибших у Могилы Неизвестного Солдата

Видео: Путин почтил память погибших у Могилы Неизвестного Солдата

Президент России возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Москве.

2022-05-09T14:17+0500

2022-05-09T14:17+0500

2022-05-09T19:01+0500

день победы

владимир путин

могила неизвестного солдата

память

президент рф

москва

кремль

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ТАШКЕНТ, 9 мая – Sputnik. Президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской Стены в Москве и почтил память погибших в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает РИА Новости.После завершения парада Победы на Красной площади российский лидер традиционно прошелся пешком до Александровского сада вместе с главой Минобороны России Сергеем Шойгу.Путин, как обычно, возложил цветы к монументам всех городов-героев в Александровском саду.Напомним: прах неизвестного советского воина был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. На следующий год здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь, а также аллея городов-героев: Ленинград, Киев, Минск, Сталинград, Севастополь, Одесса, Керчь, Новороссийск, Брестская крепость, Тула, Мурманск и Смоленск.Почетный караул у Могилы Неизвестного солдата — "Пост номер 1" — установлен в 1997 году. В 2009-м памятнику был присвоен статус Общенационального мемориала воинской славы, а сам комплекс был вскоре дополнен стелой в честь городов, носящих одноименное почетное звание.Читайте также:Могила Неизвестного Солдата у Кремлевской стеныМирзиёев возложил цветы к монументу "Ода стойкости" — видео

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владимир путин, могила неизвестного солдата, память, президент рф, москва, кремль, видео