https://uz.sputniknews.ru/20220510/prishlo-vremya-povtorit-24454052.html

Пришло время повторить

Пришло время повторить

Сегодня 9 Мая выглядит как всемирный день попаданца. Такое ощущение, что мы всей страной — да что там, сразу всем миром — стремительно рухнули в прошлое. На востоке Украины идут бои.

2022-05-10T09:39+0500

2022-05-10T09:39+0500

2022-05-10T10:01+0500

колумнисты

9 мая

украина

восток

бои

нацизм

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На нас вновь идет двунадесять языков. Вражеская пропаганда включила динамики на полную мощность и оттуда без устали несется "рус, сдавайся!" Как и тогда, победа выглядит такой далекой, пишет колумнист РИА Новости Виктория Никифорова.По ощущениям, если честно, мы провалились не в сорок пятый, а в 1941 год. Царит точно та же растерянность. То же неверие — даже скорее нежелание верить в то, что нас ненавидят и хотят убить. Горькое осознание, что никому не нужна наша рафинированная цивилизованность, наша терпимость, наша высокая культура, наша искренняя любовь ко всему миру.Саудовский наследный принц поздравил Путина с Днем ПобедыВсе это нелегко, конечно. В момент расчеловечились все наши прилизанные и вежливые "западные партнеры", в секунду слетела с них вся пресловутая цивилизованность вместе с хорошими манерами и полезло наружу нацистское нутро. Канцлер Германии смеется над геноцидом русских. Верховный представитель ЕС требует победить Россию на поле боя.Даже неважно, у кого конкретно из этих джентльменов воевали на Восточном фронте отцы и деды. Дело же не в этом. Они попросту продолжают работу своих политических предшественников. Те хотели объединить Европу в Третьем рейхе и колонизировать славян. Для этого они оккупировали нашу страну, пытали и вешали русских, а потом с улыбками фотографировались на фоне трупов. Сегодня потомки европейских фашистов вяжут кровью государства — члены ЕС, втаскивая их в свои новые военные преступления. Руки-то помнят, как говорится.Наблюдать за этим расчеловечиванием даже вчуже неприятно. Что за проклятие, право слово, лежит на Европе — каждый век превращаться в агрессивное нацистское кубло? Прямо как в той сказке, где прекрасная Моника Беллуччи вдруг оборачивалась омерзительной ведьмой. А уж когда эта сконцентрированная злоба направлена конкретно на тебя и твою страну, когда каждое неполживое западное СМИ завывает: "Cancel Russia!.."Не смертельно, конечно, но неприятно, чего уж там. Кому-то обидно, некоторые граждане всерьез пугаются, кто-то начинает паниковать. В этом нет ничего удивительного. Думается, в июне 41-го тоже было немало напуганных и растерянных людей. Просто у них не было уютных бложиков и фейсбученек, в которых они могли истерить, безнаказанно сея панику среди фолловеров.Сейчас такое есть. Соцсети создавались как чисто военный инструмент. Отдадим должное противнику — он хорошо работает. Теперь дело за тем, чтобы освоить его и научиться отбиваться. Мне кажется, что это уже получается помаленьку. Информационная война — тоже война, ее надо уметь вести, в ней надо научиться побеждать.Очень хотелось бы нам, мирным людям, как-то помочь тем, кто сражается сегодня за нас. Да разве только за нас? Все — от китайцев до американцев, от немцев до аргентинцев — отлично понимают, что война идет за судьбу всего мира. Или американский олигархат утопчет миллиарды людей в свой концлагерь, из вежливости называемый "цифровым", или русские, как всегда, всех спасут. Именно в этом суть глобального противостояния на востоке Украины. Именно за это воюют наши солдаты и офицеры.Чтобы помочь им, мы должны твердо верить в победу. Это никакая не мистика, это определенно работает. Наш тыл должен работать как часы. И это касается не только "Калибров" и "Искандеров", но и еды, лекарств, техники, станков. Экономический фронт — один из важнейших в этой глобальной войне, и на нем тоже надо выигрывать. Пускай жители Старого Света сидят без мяса и покупают багет за десять евро — нет, это не преувеличение, это официально заявленная его цена на осень.Мы должны сражаться за то, чтобы наша потребительская корзина ломилась от вкусной еды, стильной одежды наших дизайнеров, хорошей техники. И тут нет никакого потребительства. Это очень важное сражение за тот новый мир, который мы строим сегодня.Призывы к немедленной мобилизации всего и вся, к обязательным трудностям и лишениям мне кажутся, мягко говоря, преждевременными. Мы все — трудящиеся люди России — всегда жили скромно. Все всё понимают и готовы потерпеть. Но жить в режиме военного времени, ходить строем и получать паек два раза в день — не думаю, что так выигрываются сегодня глобальные войны. Они несколько сложнее, чем это кажется некоторым патриотам.А самое главное, нам надо хранить мир у себя дома. Понятно, что все на нервах, понятно, что паникеры кричат громче всех. Причем паника выливается в самые причудливые формы. Неприятно смотреть на эксгибиционистскую страсть, с которой некоторые наши светлоликие граждане бурно стыдятся и публично каются за страну. Отвратительно, чего уж там. Но ведь идеи диванных турбопатриотов не менее причудливы и опасны. Требовать, чтобы у любого выехавшего за границу отнимали паспорт? Ребят, вы всерьез это?Зеленский прикрепил фото украинского военного с эмблемой СС к посту о 9 Мая — фотоНародилось на почве всеобщей тревоги множество агрессивных моралистов, готовых уконтрапупить в соцсетях любого, кто им чем-то не нравится. Ненависть, которую они разжигают, предельно опасна. Хватит уже искать предателей. Оставим это компетентным органам. Ничего нет хуже, чем собачиться друг с другом в такие сложные моменты, как сегодня.Для особо озабоченных граждан у меня есть спойлер: ребят, в один прекрасный момент спецоперация закончится. Но не закончится Россия. Нам всем жить вместе еще очень долго. Давайте не будем разносить все в клочки. Мир в стране — а не истерики по поводу того, кто куда уехал и кто что сказал — был бы лучшей помощью нашим военным.Ведь все это, к сожалению, только начало. Неугомонные западные партнеры так мечтают о смене власти в России, что непременно еще пройдутся по всем нашим болевым точкам. Мы еще не видели волнений на национальной почве, а ведь эту тему обязательно качнут. Мало этого, как демонстрируют нам сегодня непрестанно бузящие жители США и Европы, начать рвать страну можно по любому поводу. Хоть по поводу глобального потепления.И вот всю эту внутреннюю войну нужно гасить в зародыше. Выходя с портретами своих предков на "Бессмертный полк", мы же не подписываем маленькими буковками — вот этот дед, мол, был сталинист, а вот этот — тайный монархист, а другой — старовер, а еще один — троцкист, но сумел вовремя качнуться с линией партии. Ведь это никому не интересно и совершенно не важно.Мы живем в прекрасной цивилизации, созданной для нас нашими предками. Они возвели для нас дома и провели туда электричество, построили самое красивое в мире метро и придумали уникальную систему образования, сочинили "Войну и мир" и "Мастера и Маргариту", обеспечили нас ядерным оружием. Что бы мы сегодня делали без всего этого?Но не менее важно, что они научили нас жить "единым человечьим общежитьем" в масштабах нашей огромной и сложной страны. Гасить зарождающиеся конфликты, уметь спорить, не враждуя, не ополчаться друг на друга из-за разницы мнений. Они обучили нас искусству жить в мире. Эта социальная гармония — трудно достигаемая, но совершенно реальная — стала главным ноу-хау русской цивилизации. Именно она делает нас непобедимыми.Да, сейчас нелегко. Но залогом нашей победы является именно та ненависть, которая окружает нас сегодня. Бешенство западных партнеров вызвано как раз их бессилием. Так ведут себя обреченные на поражение.Посла России в Польше облили краской на кладбище советских воинов — видеоЯ читаю очередное обращение гражданина Чхартишвили к жителям России и поражаюсь. Там сплошной озлобленный визг и угрозы: "рус, сдавайся, мы всех убьем!" Ну ведь это же очень плохо — не только как литература, но даже как пропаганда. Чхартишвили называет себя русским писателем. Но ведь те всегда умели в эмпатию. Русский писатель смог бы, наверное, понять своих читателей, изобразить из себя отцовскую фигуру, по-доброму поговорить с аудиторией. Возможно, кто-то и повелся бы.Но тут чистая злоба, больше ничего. Пропагандист даже не задается вопросом, что почувствуют читатели, ознакомившись с его боевой листовкой. Что ж, я ему скажу — отвращение и жалость. Это ж до чего надо было дойти у себя в Лондоне?Нет, ненависть не работает, даже в плане пропаганды. У нас совсем другие ценности. Спецоперация на Украине стала нашей войной за мир. Причем не только в России, но и за мир во всем мире. Девятого мая 1945 года мы подарили планете десятки лет спокойной жизни, развития и процветания, без намека на глобальную войну. Пришло время повторить.

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2022

Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/1d/15280170_0:0:150:150_100x100_80_0_0_adbbbbd94317eeab701c164b3e977837.jpg

Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/1d/15280170_0:0:150:150_100x100_80_0_0_adbbbbd94317eeab701c164b3e977837.jpg

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Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/1d/15280170_0:0:150:150_100x100_80_0_0_adbbbbd94317eeab701c164b3e977837.jpg

9 мая, украина, восток, бои, нацизм