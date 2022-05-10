https://uz.sputniknews.ru/20220510/tramp-vozmutilsya-prisujdeniem-pulittserovskoy-premii-publikuyuschim-feyki-smi--24457361.html

Трамп возмутился присуждением Пулитцеровской премии "публикующим фейки" СМИ

Трамп возмутился присуждением Пулитцеровской премии "публикующим фейки" СМИ

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что издания, получившие премию, публиковали "абсолютно неверные сообщения о России".

2022-05-10T12:56+0500

2022-05-10T12:56+0500

2022-05-10T12:56+0500

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ТАШКЕНТ, 10 мая – Sputnik. Экс-президент США Дональд Трамп оказался возмущен результатами Пулитцеровской премии 2022 года: по его мнению, ее получили СМИ, которые публикуют фейковые новости, в том числе о его связях с представителями властей России. Напомним, Пулитцеровскую премию 2022 года в категории "Служение обществу" завоевала газета Washington Post за освещение штурма Капитолия 6 января 2021-го. Награды в трех номинациях получила газета New York Times, в том числе в номинации международных новостей за освещение проблемы авиаударов США на Ближнем Востоке. Премию в категории "Новости" же получил коллектив газеты Miami Herald за репортажи, посвященные обрушению жилого дома в городке Серфсайд. После президентских выборов 2016 года власти США вели расследование якобы имевших место связей штаба Трампа с Россией. Москва опровергла все обвинения о вмешательстве в президентские выборы, после чего в Штатах стали расследовать подоплеку кампании против экс-главы США.Читайте также:Байден причинил больше вреда, чем "пять худших президентов США" — ТрампТрамп снова захотел стать президентом США

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дональд трамп, премия, фейки, сми, президент сша, президент, сша