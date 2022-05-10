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Трамп возмутился присуждением Пулитцеровской премии "публикующим фейки" СМИ
Трамп возмутился присуждением Пулитцеровской премии "публикующим фейки" СМИ
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что издания, получившие премию, публиковали "абсолютно неверные сообщения о России".
2022-05-10T12:56+0500
2022-05-10T12:56+0500
в мире
дональд трамп
премия
фейки
сми
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ТАШКЕНТ, 10 мая – Sputnik. Экс-президент США Дональд Трамп оказался возмущен результатами Пулитцеровской премии 2022 года: по его мнению, ее получили СМИ, которые публикуют фейковые новости, в том числе о его связях с представителями властей России. Напомним, Пулитцеровскую премию 2022 года в категории "Служение обществу" завоевала газета Washington Post за освещение штурма Капитолия 6 января 2021-го. Награды в трех номинациях получила газета New York Times, в том числе в номинации международных новостей за освещение проблемы авиаударов США на Ближнем Востоке. Премию в категории "Новости" же получил коллектив газеты Miami Herald за репортажи, посвященные обрушению жилого дома в городке Серфсайд. После президентских выборов 2016 года власти США вели расследование якобы имевших место связей штаба Трампа с Россией. Москва опровергла все обвинения о вмешательстве в президентские выборы, после чего в Штатах стали расследовать подоплеку кампании против экс-главы США.Читайте также:Байден причинил больше вреда, чем "пять худших президентов США" — ТрампТрамп снова захотел стать президентом США
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дональд трамп, премия, фейки, сми, президент сша, президент, сша

Трамп возмутился присуждением Пулитцеровской премии "публикующим фейки" СМИ

12:56 10.05.2022
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме 16 сентября 2020 г.
Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме 16 сентября 2020 г. - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.05.2022
© AP Photo / Evan Vucci
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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что издания, получившие премию, публиковали "абсолютно неверные сообщения о России".
ТАШКЕНТ, 10 мая – Sputnik. Экс-президент США Дональд Трамп оказался возмущен результатами Пулитцеровской премии 2022 года: по его мнению, ее получили СМИ, которые публикуют фейковые новости, в том числе о его связях с представителями властей России.
Напомним, Пулитцеровскую премию 2022 года в категории "Служение обществу" завоевала газета Washington Post за освещение штурма Капитолия 6 января 2021-го. Награды в трех номинациях получила газета New York Times, в том числе в номинации международных новостей за освещение проблемы авиаударов США на Ближнем Востоке. Премию в категории "Новости" же получил коллектив газеты Miami Herald за репортажи, посвященные обрушению жилого дома в городке Серфсайд.

"Почему публикующие фейки СМИ и их "журналисты" должны получать Пулитцеровскую премию за свои абсолютно неверные сообщения о России, России, России? Это были полнейшие выдумки. Пулитцеровская премия в беспорядке", — заявил Трамп в сообщении, распространившемся в социальных сетях.

После президентских выборов 2016 года власти США вели расследование якобы имевших место связей штаба Трампа с Россией. Москва опровергла все обвинения о вмешательстве в президентские выборы, после чего в Штатах стали расследовать подоплеку кампании против экс-главы США.
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