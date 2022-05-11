https://uz.sputniknews.ru/20220511/djo-bayden-otvetil-na-vopros-kotoryy-emu-i-ne-zadavali--24466240.html

Джо Байден ответил на вопрос, который ему и не задавали

Джо Байден ответил на вопрос, который ему и не задавали

Президент США Джо Байден не смог внятно ответить на вопрос журналиста относительно инфляции в США.

2022-05-11T08:55+0500

2022-05-11T08:55+0500

2022-05-11T08:55+0500

политика

джо байден

сша

президент сша

журналист

америка

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ТАШКЕНТ, 11 мая – Sputnik. Президент США Джо Байден не смог внятно ответить на вопрос американского журналиста относительно ответственных лиц за инфляцию в стране. Об этот сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNBC.Накануне в ходе выступления, посвященного мерам по борьбе с инфляцией в США, Байдену задали вопрос, считает ли он себя и администрацию ответственными за повышение цен.Затем глава Белого дома долго разъяснял причины, которые привели к инфляции и текущему экономическому положению в США.В итоге журналист опять повторил свой вопрос, однако и со второй попытки Джо Байден не дал на него однозначного ответа.Во время речи Байден в очередной раз связал рекордный за последние сорок лет рост цен на товары в США с ситуацией на Украине, президентом России, а также с пандемией COVID-19.Всё это он назвал основными причинами инфляции в стране.Напомним, западные страны ввели санкции против России из-за специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Новые ограничения коснулись в основном банковского сектора и сферы высоких технологий.Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, и прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.В марте телеканал NBC News опубликовал результаты опроса, согласно которому 53% американцев считают, что в конечном итоге Америке суждено потерять лидирующие позиции в мире.Относительно способностей Байдена ориентироваться и верно принимать решения в вопросах вокруг Украины только 12% респондентов выразили полное доверие к главе Белого дома.Также рейтинг президента Америки среди поколения Z рухнул до 39%, что стало серьезной проблемой для демократов.По мнению специалистов, молодые американцы возлагали большие надежды на Байдена, надеясь на окончание пандемии коронавируса. Ситуация стала принимать другое направление в связи с началом роста заболеваемости летом прошлого года.Читайте также: Молодежь США теряет доверие к БайденуВладимиру Путину доверяют 81% россиян — ВЦИОМ

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джо байден, сша, президент сша, журналист, америка