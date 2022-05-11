https://uz.sputniknews.ru/20220511/ilon-mask-vernet-trampu-ego-akkaunt-v-twitter-24466721.html
Илон Маск вернет Трампу его аккаунт в Twitter
Илон Маск вернет Трампу его аккаунт в Twitter
Новый владелец Twitter назвал ошибкой блокировку странички экс-президента США.
2022-05-11T09:36+0500
2022-05-11T09:36+0500
2022-05-11T09:36+0500
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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Основатель Tesla и SpaceX пообещал вернуть аккаунт бывшему президенту США Дональду Трампу. При этом Илон Маск прокомментировал, что постоянные баны предназначены для мошенников, ботов и спама. Об этом сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на Financial Times.На конференции бизнесмен заявил, что решение забанить экс-главу США "лишь оттолкнуло часть страны", но в итоге не лишило его голоса.Сам Трамп отказался возвращаться в Twitter, который, по его утверждению, заблокировал его аккаунт с 89 млн подписчиков под давлением политических оппонентов в Конгрессе.Также экс-лидер США пожаловался на постоянную безосновательную цензуру его странички, пометку выкладываемых им постов как "информацию, вводящую в заблуждение".Ранее Twitter заблокировал аккаунт Трампа после несогласия его сторонников с результатами президентских выборов с формулировкой: "за подстрекательства к насилию".Читайте также:
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MIA „Rosiya Segodnya“
илон маск, дональд трамп, twitter
Илон Маск вернет Трампу его аккаунт в Twitter
Новый владелец Twitter назвал ошибкой блокировку странички экс-президента США.
ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Основатель Tesla и SpaceX пообещал вернуть аккаунт бывшему президенту США Дональду Трампу.
При этом Илон Маск прокомментировал, что постоянные баны предназначены для мошенников, ботов и спама.
Об этом сообщает
Sputnik Беларусь со ссылкой на Financial Times.
На конференции бизнесмен заявил, что решение забанить экс-главу США "лишь оттолкнуло часть страны", но в итоге не лишило его голоса.
Сам Трамп отказался возвращаться в Twitter, который, по его утверждению, заблокировал его аккаунт с 89 млн подписчиков под давлением политических оппонентов в Конгрессе.
Также экс-лидер США пожаловался на постоянную безосновательную цензуру его странички, пометку выкладываемых им постов как "информацию, вводящую в заблуждение".
Ранее Twitter заблокировал аккаунт Трампа после несогласия его сторонников с результатами президентских выборов с формулировкой: "за подстрекательства к насилию".