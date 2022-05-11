https://uz.sputniknews.ru/20220511/jiteley-tashkentskoy-oblasti-poprosili-ne-bespokoitsya-pri-zapaxe-gaza-24469281.html
Жителей Ташкентской области попросили не беспокоиться при запахе газа
Жителей Ташкентской области попросили не беспокоиться при запахе газа
Согласно плану, на ГТС "Уртасарай" состоятся демонтажные работы.
2022-05-11T11:53+0500
2022-05-11T11:53+0500
2022-05-11T11:53+0500
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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. В Уртачирчикском районе Ташкентской области с 11 по 13 будут проводиться плановые демонтажные работы на ГТС "Уртасарай", расположенной по улице Ташкент Йулимая. Об этом сообщили в областном хокимияте.В местной администрации жителей призвали не беспокоиться из-за распространения запаха газа, который может появится при извлечении резервуаров, предназначенных для подземного хранения одорантной (этилмеркаптальной) жидкости, добавляемой в природный газ.Ташкентское управление магистральных газопроводов приносит извинения за неудобства, говорится в сообщении.Читайте также:"Газпром": транзит газа через Украину идет согласно контрактуНемецкая компания VNG заплатит за российский газ в рублях — СМИ
ташкентская область
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газ, ташкентская область
Жителей Ташкентской области попросили не беспокоиться при запахе газа
Согласно плану, на ГТС "Уртасарай" состоятся демонтажные работы.
ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. В Уртачирчикском районе Ташкентской области с 11 по 13 будут проводиться плановые демонтажные работы на ГТС "Уртасарай", расположенной по улице Ташкент Йулимая.
Об этом сообщили
в областном хокимияте.
В местной администрации жителей призвали не беспокоиться из-за распространения запаха газа, который может появится при извлечении резервуаров, предназначенных для подземного хранения одорантной (этилмеркаптальной) жидкости, добавляемой в природный газ.
Ташкентское управление магистральных газопроводов приносит извинения за неудобства, говорится в сообщении.