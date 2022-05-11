https://uz.sputniknews.ru/20220511/v-uzbekistane-postroyat-pervuyu-nazemnuyu-sputnikovuyu-stantsiyu---24472233.html

В Узбекистане построят первую наземную спутниковую станцию

В Узбекистане построят первую наземную спутниковую станцию

Услуги интернета и телефонии появятся в отдаленных труднодоступных пунктах.

2022-05-11T13:12+0500

2022-05-11T13:12+0500

2022-05-11T13:12+0500

общество

спутник

узбекистан

станция

интернет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/0b/24471799_0:96:1921:1176_1920x0_80_0_0_f62f077adbd032a97afadc6336926a8c.jpg

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. В Узбекистане построят первую наземную спутниковую станцию. Об этом на проходящей в Ташкенте международной конференции, посвящённой развитию космических технологий, корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказал представитель компании "Узтелеком" Акмаль Арифджанов. По его словам, станция расположится в 50 км от Ташкента. В ее строительстве, которое начнется в этом году, будет участвовать компания "Uzsat".Благодаря наземной спутниковой станции услуги интернета и телефонии появятся в отдаленных труднодоступных пунктах. Например, там, куда сложно провести оптические линии связи, отметил Арифджанов.Кроме того, спутниковая связь останется стабильной и в случае каких-либо природных катаклизмов. Она будет также востребована при проведении исследований в геологоразведке и нефтегазовой отрасли, добавил представитель компании.Ранее Шавкат Мирзиёев создал комиссию для развития космических исследований. В числе задач, стоящих перед комиссией, — разработка концепции внедрения космических и спутниковых технологий, создание национальной сети спутниковой связи, а также предложения по организации подготовки кадров в научно-космической сфере.Читайте также:Мирзиёев утвердил соглашение с Казахстаном о сотрудничестве в космосеВидео: наука, туризм и военные технологии – "Роскосмос" показал новые разработкиЧто будет, если Россию отключат от GPS: коснется ли санкция Узбекистана?

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

спутник, узбекистан, станция, интернет