https://uz.sputniknews.ru/20220511/mirziyoev-utverdil-soglashenie-s-kazaxstanom-o-sotrudnichestve-v-kosmose-24465611.html

Мирзиёев утвердил соглашение с Казахстаном о сотрудничестве в космосе

Мирзиёев утвердил соглашение с Казахстаном о сотрудничестве в космосе

Что именно страны намерены делать в космосе и будут ли это мирные цели, читайте в материале.

2022-05-11T08:41+0500

2022-05-11T08:41+0500

2022-05-11T08:41+0500

общество

казахстан

космос

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил межправительственное соглашение с Казахстаном о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях. Об этом сообщили в Министерстве юстиции. Документ был подписан 6 декабря 2021 года в Нур-Султане.В рамках соглашения Узбекистан и Казахстан могут разрабатывать и осуществлять совместные программы, проекты по космосу, обмениваться данными, использовать наземные объекты и системы для запусков и управления космическими аппаратами. Компетентным органом с узбекской стороны по выполнению соглашения назначено агентство "Узбеккосмос".В 2018-м представители госкорпорации "Роскосмос" предлагали Узбекистану поучаствовать в трехстороннем сотрудничестве в создании и использовании казахстанского спутника связи KazSat-2R. В апреле 2021-го посол России в Узбекистане Олег Мальгинов заявлял, что Москва и Ташкент утвердили текст межправительственного соглашения о сотрудничестве в космосе в мирных целях.Читайте также:

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казахстан, космос, шавкат мирзиёев