https://uz.sputniknews.ru/20220504/politico-italiya-prosit-razresheniya-u-evropy-na-oplatu-gaza-v-rublyax-24344083.html
Politico: Италия просит разрешения у Европы на оплату газа в рублях
Politico: Италия просит разрешения у Европы на оплату газа в рублях
В Италии считают, что необходимо принять предложенную Москвой схему по оплате российского газа хотя бы на время.
2022-05-04T10:59+0500
2022-05-04T10:59+0500
2022-05-04T10:59+0500
в мире
газ
рубль
италия
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ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Италия готова покупать у России газ за рубли и планирует попросить соответствующее разрешение у Евросоюза.Об этом заявил итальянский министр по экологическому переходу Роберто Чинголани изданию Politico.По его словам, "было бы хорошо хотя бы на несколько месяцев позволить компаниям продолжать платить в рублях", пока власти разбираются "в правовой базе и последствиях". Чинголани добавил, что "хочет быстрого и четкого заявления Еврокомиссии", подтверждающего, что нефтегазовые компании имеют право временно оплачивать поставки топлива в рублях.Ранее Венгрия еще девять стран Европы открыли счета для оплаты газа в рублях. Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. При этом он добавил, что остальные не хотят это публично озвучивать, желая "быть хорошими для Европы".В Евросоюзе между тем наметился серьезный раскол из-за разногласий по российскому газу, написал на днях Bloomberg.Немецкий журнал Der Spiegel отметил, что ЕС сможет запастись газом к зиме без поставок из России, только полностью отключив промышленность.Напомним: президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Такие государства должны будут открыть рублевые счета в российских банках для оплаты газа.Если Россия не получит оплату, действующие контракты по газу будут остановлены, пообещал Путин.Россия на данный момент поставляет около 40% потребляемого газа в Европу и является ее крупнейшим экспортером.Читайте также:В Чехии заявили, что Россия не пострадает в случае отказа ЕС от ее газа >>
италия
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газ, рубль, италия
Politico: Италия просит разрешения у Европы на оплату газа в рублях
В Италии считают, что необходимо принять предложенную Москвой схему по оплате российского газа хотя бы на время.
ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Италия готова покупать у России газ за рубли и планирует попросить соответствующее разрешение у Евросоюза.
Об этом заявил
итальянский министр по экологическому переходу Роберто Чинголани изданию Politico.
По его словам, "было бы хорошо хотя бы на несколько месяцев позволить компаниям продолжать платить в рублях", пока власти разбираются "в правовой базе и последствиях".
Чинголани добавил, что "хочет быстрого и четкого заявления Еврокомиссии", подтверждающего, что нефтегазовые компании имеют право временно оплачивать поставки топлива в рублях.
"Я считаю, что нефтегазовые компании не могут рисковать платить в рублях, чтобы потом их обвинили в нарушении санкций, но в то же время они не могут и рисковать не платить в рублях", — отметил министр.
Ранее Венгрия еще девять стран Европы открыли
счета для оплаты газа в рублях. Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. При этом он добавил, что остальные не хотят это публично озвучивать, желая "быть хорошими для Европы".
В Евросоюзе между тем наметился серьезный раскол из-за разногласий по российскому газу, написал
на днях Bloomberg.
Немецкий журнал Der Spiegel отметил
, что ЕС сможет запастись газом к зиме без поставок из России, только полностью отключив промышленность.
Напомним: президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Такие государства должны будут открыть рублевые счета в российских банках для оплаты газа.
Если Россия не получит оплату, действующие контракты по газу будут остановлены, пообещал Путин.
Россия на данный момент поставляет около 40% потребляемого газа в Европу и является ее крупнейшим экспортером.