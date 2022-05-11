https://uz.sputniknews.ru/20220511/pervaya-v-vengrii-jenschina-prezident-pristupila-k-ispolneniyu-obyazannostey-24474073.html

Первая в Венгрии женщина-президент приступила к исполнению обязанностей

Первая в Венгрии женщина-президент приступила к исполнению обязанностей

Бывший глава Венгрии Янош Адер передал Каталин Новак ключи от официальной резиденции.

2022-05-11T13:55+0500

2022-05-11T13:55+0500

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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Первая женщина-президент Венгрии Каталин Новак приступила к исполнению своих обязанностей. Известно, что ее предшественник Янош Адер уже передал ей ключи от официальной президентской резиденции дворца Шандора в Будапеште, сообщает РИА Новости.В марте в Венгрии избрали нового президента на заседании Национального собрания страны. Каталин Новаак стала первой женщиной на этой должности.Президентский срок в Венгрии составляет 5 лет. Янош Адер дважды занимал эту должность с 2021 года.Известно, что новый президент Венгрии Каталин Новак родилась в 1977 году в городе Сегед. Она изучала экономику и право в университетах Сегеда, Будапешта и Парижа. Политическую карьеру начала в качестве официального представителя МИД. С 2012 года работала в министерстве трудовых ресурсов Венгрии, где была назначена государственным секретарем по делам семьи и молодежи. Осенью 2017 года была избрана вице-председателем правящей партии Фидес по иностранным делам, а в 2018 году по результатам парламентских выборов стала депутатом Национального собрания Венгрии. В 2020 году премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил Новак должность министра без портфеля по делам семьи и молодежи.Читайте также:

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венгрия, президент, женщина