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Первая в Венгрии женщина-президент приступила к исполнению обязанностей
Первая в Венгрии женщина-президент приступила к исполнению обязанностей
Бывший глава Венгрии Янош Адер передал Каталин Новак ключи от официальной резиденции.
2022-05-11T13:55+0500
2022-05-11T13:55+0500
2022-05-11T14:19+0500
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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Первая женщина-президент Венгрии Каталин Новак приступила к исполнению своих обязанностей. Известно, что ее предшественник Янош Адер уже передал ей ключи от официальной президентской резиденции дворца Шандора в Будапеште, сообщает РИА Новости.В марте в Венгрии избрали нового президента на заседании Национального собрания страны. Каталин Новаак стала первой женщиной на этой должности.Президентский срок в Венгрии составляет 5 лет. Янош Адер дважды занимал эту должность с 2021 года.Известно, что новый президент Венгрии Каталин Новак родилась в 1977 году в городе Сегед. Она изучала экономику и право в университетах Сегеда, Будапешта и Парижа. Политическую карьеру начала в качестве официального представителя МИД. С 2012 года работала в министерстве трудовых ресурсов Венгрии, где была назначена государственным секретарем по делам семьи и молодежи. Осенью 2017 года была избрана вице-председателем правящей партии Фидес по иностранным делам, а в 2018 году по результатам парламентских выборов стала депутатом Национального собрания Венгрии. В 2020 году премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил Новак должность министра без портфеля по делам семьи и молодежи.Читайте также:
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Первая в Венгрии женщина-президент приступила к исполнению обязанностей
13:55 11.05.2022 (обновлено: 14:19 11.05.2022)
Бывший глава Венгрии Янош Адер передал Каталин Новак ключи от официальной резиденции.
ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik.
Первая женщина-президент Венгрии Каталин Новак приступила к исполнению своих обязанностей. Известно, что ее предшественник Янош Адер уже передал ей ключи от официальной президентской резиденции дворца Шандора в Будапеште, сообщает РИА Новости
.
В марте в Венгрии избрали нового президента на заседании Национального собрания страны. Каталин Новаак стала первой женщиной на этой должности.
Президентский срок в Венгрии составляет 5 лет. Янош Адер дважды занимал эту должность с 2021 года.
"Сегодня утром я получила ключи от дворца Шандора от Яноша Адера. Каждый венгр может рассчитывать на меня, и я рассчитываю на каждого венгра. Благодарю Вас за вашу службу, господин Президент", - написала Новак в своих социальных сетях.
Известно, что новый президент Венгрии Каталин Новак родилась в 1977 году в городе Сегед. Она изучала экономику и право в университетах Сегеда, Будапешта и Парижа. Политическую карьеру начала в качестве официального представителя МИД.
С 2012 года работала в министерстве трудовых ресурсов Венгрии, где была назначена государственным секретарем по делам семьи и молодежи. Осенью 2017 года была избрана вице-председателем правящей партии Фидес по иностранным делам, а в 2018 году по результатам парламентских выборов стала депутатом Национального собрания Венгрии. В 2020 году премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил Новак должность министра без портфеля по делам семьи и молодежи.