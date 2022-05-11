https://uz.sputniknews.ru/20220511/pomoschnik-kadyrova-ostatki-vsu-blokirovany-na-zavode-zarya-24477537.html
Помощник Кадырова: остатки ВСУ блокированы на заводе "Заря"
Помощник Кадырова: остатки ВСУ блокированы на заводе "Заря"
Помощник главы Чечни Апты Аляутдинов рассказал, что Народная милиция ЛНР и бойцы спецназа "Ахмат" вышли к селу Воеводовка.
2022-05-11T15:54+0500
2022-05-11T15:54+0500
2022-05-11T19:47+0500
специальная военная операция россии в донбассе
рамзан кадыров
завод
заря
лнр
милиция
спецназ
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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Остатки украинских боевиков, выбитых из города Рубежное Луганской народной республики (ЛНР), в настоящее время заблокированы на заводе "Заря". Об этом рассказал помощник Рамзана Кадырова по силовому блоку Апты Алаудинов.Также он поделился, что операцию проводили Народная милиция ЛНР совместно с бойцами чеченского спецотряда "Ахмат". Известно, что в данное время силы ЛНР и чеченское спецподразделение вышли к селу Воеводовка.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте также:
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рамзан кадыров, завод, заря, лнр, милиция, спецназ
Помощник Кадырова: остатки ВСУ блокированы на заводе "Заря"
15:54 11.05.2022 (обновлено: 19:47 11.05.2022)
Помощник главы Чечни Апты Аляутдинов рассказал, что Народная милиция ЛНР и бойцы спецназа "Ахмат" вышли к селу Воеводовка.
ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Остатки украинских боевиков, выбитых из города Рубежное Луганской народной республики (ЛНР), в настоящее время заблокированы на заводе "Заря". Об этом рассказал помощник Рамзана Кадырова по силовому блоку Апты Алаудинов.
"Мы были все эти дни заняты блокированием завода "Заря". У нас была задача от левого фланга завода "Заря" до Кудряшовки вниз очистить его от тех опорных пунктов и точек, которые там находились, чтобы у себя за спиной не оставить противника. Мы эту задачу уже выполнили, наши силы и средства практически блокировали завод "Заря", — цитирует Алаудинова РИА Новости.
Также он поделился, что операцию проводили Народная милиция ЛНР совместно с бойцами чеченского спецотряда "Ахмат". Известно, что в данное время силы ЛНР и чеченское спецподразделение вышли к селу Воеводовка.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.