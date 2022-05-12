https://uz.sputniknews.ru/20220512/rossiya-i-kazaxstan-provedut-peregovory-po-gazifikatsii-respubliki-----24502389.html

Россия и Казахстан проведут переговоры по газификации республики

Россия и Казахстан проведут переговоры по газификации республики

Сейчас Казахстан прорабатывает два сценария газификации республики.

2022-05-12T12:37+0500

2022-05-12T12:37+0500

2022-05-12T12:37+0500

газ

россия

казахстан

переговоры

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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Министерство энергетики Казахстана на переговорах с Россией в мае собирается рассмотреть вопросы газификации северных и восточных регионов республики. Об этом в кулуарах правительства заявил министр Болат Акчулаков, передает Sputnik Казахстан."Мы собираемся в ближайшее время поехать в Россию, в этом месяце, где планируем обсудить вопросы газификации", - отметил глава Минэнерго Казахстана.До этого Акчулаков говорил, что российская сторона сейчас оценивает стоимость газификации северных и восточных областей Казахстана.По его словам, Минэнерго прорабатывает два вероятных сценария газификации северных регионов и Восточно-Казахстанской области. Самый выгодный - провести газ из России.Приблизительные расчеты сделают российские специалисты, которые предоставят их в течение мая.Другим вариантом газификации является газопровод "Сарыарка" (Кызылорда - Нур-Султан).Читайте также:Премьер Италии сообщил, что Германия начала платить за газ рублями"Газпром": Украина оставила для транзита газа в Европу только один вход

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газ, казахстан, переговоры