https://uz.sputniknews.ru/20220512/rossiya-i-kazaxstan-provedut-peregovory-po-gazifikatsii-respubliki-----24502389.html
Россия и Казахстан проведут переговоры по газификации республики
Россия и Казахстан проведут переговоры по газификации республики
Сейчас Казахстан прорабатывает два сценария газификации республики.
2022-05-12T12:37+0500
2022-05-12T12:37+0500
2022-05-12T12:37+0500
газ
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казахстан
переговоры
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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Министерство энергетики Казахстана на переговорах с Россией в мае собирается рассмотреть вопросы газификации северных и восточных регионов республики. Об этом в кулуарах правительства заявил министр Болат Акчулаков, передает Sputnik Казахстан."Мы собираемся в ближайшее время поехать в Россию, в этом месяце, где планируем обсудить вопросы газификации", - отметил глава Минэнерго Казахстана.До этого Акчулаков говорил, что российская сторона сейчас оценивает стоимость газификации северных и восточных областей Казахстана.По его словам, Минэнерго прорабатывает два вероятных сценария газификации северных регионов и Восточно-Казахстанской области. Самый выгодный - провести газ из России.Приблизительные расчеты сделают российские специалисты, которые предоставят их в течение мая.Другим вариантом газификации является газопровод "Сарыарка" (Кызылорда - Нур-Султан).Читайте также:Премьер Италии сообщил, что Германия начала платить за газ рублями"Газпром": Украина оставила для транзита газа в Европу только один вход
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газ, казахстан, переговоры
Россия и Казахстан проведут переговоры по газификации республики
На данный момент Казахстан прорабатывает два сценария газификации севера и востока республики. Более выгодный финансово – протянуть газ из России.
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik.
Министерство энергетики Казахстана на переговорах с Россией в мае собирается рассмотреть вопросы газификации северных и восточных регионов республики. Об этом в кулуарах правительства заявил министр Болат Акчулаков, передает Sputnik Казахстан
.
"Мы собираемся в ближайшее время поехать в Россию, в этом месяце, где планируем обсудить вопросы газификации", - отметил глава Минэнерго Казахстана.
До этого Акчулаков говорил, что российская сторона сейчас оценивает стоимость газификации северных и восточных областей Казахстана.
По его словам, Минэнерго прорабатывает два вероятных сценария газификации северных регионов и Восточно-Казахстанской области. Самый выгодный - провести газ из России.
Приблизительные расчеты сделают российские специалисты, которые предоставят их в течение мая.
Другим вариантом газификации является газопровод "Сарыарка" (Кызылорда - Нур-Султан).