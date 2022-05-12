https://uz.sputniknews.ru/20220512/kak-proshla-vystavka-irana-v-tashkente--video-24497833.html

Как прошла выставка Ирана в Ташкенте — видео

Как прошла выставка Ирана в Ташкенте — видео

В "Узэкпоцентре" свою продукцию представили 37 иранских компаний, работающих в области пищевой, добывающей, перерабатывающей промышленности.

2022-05-12T13:55+0500

2022-05-12T13:55+0500

2022-05-12T13:55+0500

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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. В Ташкенте завершается выставка "Производство и промышленные достижения Ирана". Экспозиция организована совместно с инновационным технопарком "Яшнабад" при Министерстве инновационного развития.Свою продукцию здесь представили 37 компаний. Прежде всего, это высокопрочное стекло, декоративные и транспортные краски, синтетические покрытия (искусственный газон), панели для оформления интерьера, камнедробильные установки (макеты), а также плазменные панели, моющие средства и сладости.Почему рынок Узбекистана привлекателен для Ирана? Прежде всего, потому что густонаселенная республика богата природными ресурсами и расположена в самом сердце Центральной Азии."Кроме того, иранским предпринимателям интересны не только инвестиционные программы, которые реализует Узбекистан. Для них привлекательны социально-политическая, макроэкономическая и финансовая стабильность; емкий внутренний рынок, а также географическое положение между Китаем и Европой", - отметил один из участников иранской делегации Гасем Садеги.В целом узбекский рынок обладает преимуществом макроэкономической стабильности, считает заместитель директора инновационного технопарка "Яшнабад" Темурбек Олимов. А это, по его словам, в сочетании с текущими реформами открывает возможности в различных секторах экономики, будь то финансовые услуги, строительство или туризм.Между тем активными темпами развиваются и торгово-экономические отношения между Россией и Ираном. Так, в 2021 году товарооборот между двумя странами составил более $4 млрд.Читайте также:

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