https://uz.sputniknews.ru/20211224/uzbekistan-i-iran-obsujdayut-preferentsii-v-torgovle-21929792.html
Узбекистан и Иран обсуждают преференции в торговле
Узбекистан и Иран обсуждают преференции в торговле
Страны планируют подписать "дорожную карту" по сотрудничеству в инвестициях, промышленности и транспортной сфере.
2021-12-24T11:30+0500
2021-12-24T11:30+0500
2021-12-24T11:30+0500
общество
узбекистан
торговля
иран
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/38/67/386720_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_c3fe72cbbf575b5c08407a30267b9c9c.jpg
ТАШКЕНТ, 24 дек – Sputnik. Узбекистан ведет переговоры с Ираном о преференциях в торговле. Власти двух стран надеются подписать соглашение и "дорожную карту" по сотрудничеству в инвестициях, промышленности и транспортной сфере. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций и внешней торговли.Заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков провел переговоры по видеосвязи с вице-президентом Ирана по экономическим вопросам Мохсен Резайи. На встрече обсуждали перспективы двустороннего сотрудничества.По данным Министерства, в 2021 году торговый оборот между двумя странами вырос в 1,74 раза.Планируется провести несколько двусторонних мероприятий, в том числе 14-го заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, а также бизнес-форума с участием представителей деловых сообществ двух стран.Обсуждали чиновники и расширение инвестиционного сотрудничества, новые проекты в сфере строительства, сельского хозяйства, фармацевтики и других областях.Между тем, по данным Госкомстата, в 2021 году Россия вышла на первое место среди партнеров Узбекистана по импорту. Как отметила российский вице-премьер Виктория Абрамченко, товарооборот между странами планируется нарастить до 10 миллиардов долларов.Россия и Узбекистан активно развивают проект "Агроэкспресс" - перевозку сельхозпродукции между странами на специальных скоростных поездах с вагонами-рефрижераторами. Читайте также:
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/38/67/386720_188:0:1313:844_1920x0_80_0_0_f56c5662cd373dc81b710d6624d4a4cb.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, торговля, иран
Узбекистан и Иран обсуждают преференции в торговле
Страны планируют подписать "дорожную карту" по сотрудничеству в инвестициях, промышленности и транспортной сфере.
ТАШКЕНТ, 24 дек – Sputnik. Узбекистан ведет переговоры с Ираном о преференциях в торговле. Власти двух стран надеются подписать соглашение и "дорожную карту" по сотрудничеству в инвестициях, промышленности и транспортной сфере. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций и внешней торговли.
Заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков провел переговоры по видеосвязи с вице-президентом Ирана по экономическим вопросам Мохсен Резайи. На встрече обсуждали перспективы двустороннего сотрудничества.
"Особое внимание было уделено сфере взаимной торговли. Стороны договорились усилить совместную работу над проектом соглашения о преференциальной торговле между Узбекистаном и Ираном", - говорится в сообщении на сайте МИВТ.
По данным Министерства, в 2021 году торговый оборот между двумя странами вырос в 1,74 раза.
Планируется провести несколько двусторонних мероприятий, в том числе 14-го заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, а также бизнес-форума с участием представителей деловых сообществ двух стран.
Обсуждали чиновники и расширение инвестиционного сотрудничества, новые проекты в сфере строительства, сельского хозяйства, фармацевтики и других областях.
"По итогам переговоров была достигнута договоренность о разработке и утверждении "дорожной карты" по расширению сотрудничества между Узбекистаном и Ираном в сферах инвестиций, промышленности, торговли и транспорта", - добавили в пресс-службе.
Между тем, по данным Госкомстата, в 2021 году Россия вышла на первое место среди партнеров Узбекистана по импорту. Как отметила
российский вице-премьер Виктория Абрамченко, товарооборот между странами планируется нарастить до 10 миллиардов долларов.
Россия и Узбекистан активно развивают проект "Агроэкспресс" - перевозку сельхозпродукции между странами на специальных скоростных поездах с вагонами-рефрижераторами.