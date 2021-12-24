https://uz.sputniknews.ru/20211224/uzbekistan-i-iran-obsujdayut-preferentsii-v-torgovle-21929792.html

Узбекистан и Иран обсуждают преференции в торговле

Узбекистан и Иран обсуждают преференции в торговле

Страны планируют подписать "дорожную карту" по сотрудничеству в инвестициях, промышленности и транспортной сфере.

2021-12-24T11:30+0500

2021-12-24T11:30+0500

2021-12-24T11:30+0500

общество

узбекистан

торговля

иран

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/38/67/386720_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_c3fe72cbbf575b5c08407a30267b9c9c.jpg

ТАШКЕНТ, 24 дек – Sputnik. Узбекистан ведет переговоры с Ираном о преференциях в торговле. Власти двух стран надеются подписать соглашение и "дорожную карту" по сотрудничеству в инвестициях, промышленности и транспортной сфере. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций и внешней торговли.Заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков провел переговоры по видеосвязи с вице-президентом Ирана по экономическим вопросам Мохсен Резайи. На встрече обсуждали перспективы двустороннего сотрудничества.По данным Министерства, в 2021 году торговый оборот между двумя странами вырос в 1,74 раза.Планируется провести несколько двусторонних мероприятий, в том числе 14-го заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, а также бизнес-форума с участием представителей деловых сообществ двух стран.Обсуждали чиновники и расширение инвестиционного сотрудничества, новые проекты в сфере строительства, сельского хозяйства, фармацевтики и других областях.Между тем, по данным Госкомстата, в 2021 году Россия вышла на первое место среди партнеров Узбекистана по импорту. Как отметила российский вице-премьер Виктория Абрамченко, товарооборот между странами планируется нарастить до 10 миллиардов долларов.Россия и Узбекистан активно развивают проект "Агроэкспресс" - перевозку сельхозпродукции между странами на специальных скоростных поездах с вагонами-рефрижераторами. Читайте также:

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, торговля, иран