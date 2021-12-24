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Узбекистан и Иран обсуждают преференции в торговле
Узбекистан и Иран обсуждают преференции в торговле
Страны планируют подписать "дорожную карту" по сотрудничеству в инвестициях, промышленности и транспортной сфере.
2021-12-24T11:30+0500
2021-12-24T11:30+0500
общество
узбекистан
торговля
иран
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ТАШКЕНТ, 24 дек – Sputnik. Узбекистан ведет переговоры с Ираном о преференциях в торговле. Власти двух стран надеются подписать соглашение и "дорожную карту" по сотрудничеству в инвестициях, промышленности и транспортной сфере. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций и внешней торговли.Заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков провел переговоры по видеосвязи с вице-президентом Ирана по экономическим вопросам Мохсен Резайи. На встрече обсуждали перспективы двустороннего сотрудничества.По данным Министерства, в 2021 году торговый оборот между двумя странами вырос в 1,74 раза.Планируется провести несколько двусторонних мероприятий, в том числе 14-го заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, а также бизнес-форума с участием представителей деловых сообществ двух стран.Обсуждали чиновники и расширение инвестиционного сотрудничества, новые проекты в сфере строительства, сельского хозяйства, фармацевтики и других областях.Между тем, по данным Госкомстата, в 2021 году Россия вышла на первое место среди партнеров Узбекистана по импорту. Как отметила российский вице-премьер Виктория Абрамченко, товарооборот между странами планируется нарастить до 10 миллиардов долларов.Россия и Узбекистан активно развивают проект "Агроэкспресс" - перевозку сельхозпродукции между странами на специальных скоростных поездах с вагонами-рефрижераторами. Читайте также:
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узбекистан, торговля, иран

Узбекистан и Иран обсуждают преференции в торговле

11:30 24.12.2021
© Sputnik / СтрингерФлаг Ирана
Флаг Ирана - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.12.2021
© Sputnik / Стрингер
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Страны планируют подписать "дорожную карту" по сотрудничеству в инвестициях, промышленности и транспортной сфере.
ТАШКЕНТ, 24 дек – Sputnik. Узбекистан ведет переговоры с Ираном о преференциях в торговле. Власти двух стран надеются подписать соглашение и "дорожную карту" по сотрудничеству в инвестициях, промышленности и транспортной сфере. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций и внешней торговли.
Заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков провел переговоры по видеосвязи с вице-президентом Ирана по экономическим вопросам Мохсен Резайи. На встрече обсуждали перспективы двустороннего сотрудничества.
"Особое внимание было уделено сфере взаимной торговли. Стороны договорились усилить совместную работу над проектом соглашения о преференциальной торговле между Узбекистаном и Ираном", - говорится в сообщении на сайте МИВТ.
По данным Министерства, в 2021 году торговый оборот между двумя странами вырос в 1,74 раза.
Планируется провести несколько двусторонних мероприятий, в том числе 14-го заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, а также бизнес-форума с участием представителей деловых сообществ двух стран.
Обсуждали чиновники и расширение инвестиционного сотрудничества, новые проекты в сфере строительства, сельского хозяйства, фармацевтики и других областях.
"По итогам переговоров была достигнута договоренность о разработке и утверждении "дорожной карты" по расширению сотрудничества между Узбекистаном и Ираном в сферах инвестиций, промышленности, торговли и транспорта", - добавили в пресс-службе.
Между тем, по данным Госкомстата, в 2021 году Россия вышла на первое место среди партнеров Узбекистана по импорту. Как отметила российский вице-премьер Виктория Абрамченко, товарооборот между странами планируется нарастить до 10 миллиардов долларов.
Россия и Узбекистан активно развивают проект "Агроэкспресс" - перевозку сельхозпродукции между странами на специальных скоростных поездах с вагонами-рефрижераторами.
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