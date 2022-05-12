https://uz.sputniknews.ru/20220512/rossiya-lidiruet-po-chislu-sozdannyx-v-uzbekistane-inostrannyx-kompaniy-24512547.html

Россия лидирует по числу созданных в Узбекистане иностранных компаний

Россия лидирует по числу созданных в Узбекистане иностранных компаний

РФ сохранила первое место по числу созданных в Узбекистане иностранных предприятий.

2022-05-12T19:15+0500

2022-05-12T19:15+0500

2022-05-12T19:15+0500

россия

предприятия

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Российский бизнес создал 210 предприятий в Узбекистане в январе-апреле 2022 года - это лучший показатель среди стран, чьи компании создали предприятия с иностранными инвестициями в республике, следует из данных госкомитета по статистике, опубликованных в четверг.По информации статистического ведомства, в тройку лидеров по этомупоказателю также вошли турецкие (128 предприятий) и китайские (74 предприятия) инвесторы.В Узбекистане на 1 мая количество действующих предприятий с иностранным капиталом составило 13 877 (+1 390 единиц по сравнению с январем-апрелем 2021 года).В частности, с участием российского бизнеса действует 2 471 предприятие, китайских инвесторов - 1 984, турецких - 1 981, отмечает ведомство.Россия остается одним из крупнейших внешнеторговых партнеров Узбекистана, а инвестиции российских компаний в экономику республики уже превысили 10 миллиардов долларов. При этом по итогам первого квартала Россия заняла второе место в списке основных внешнеторговых партнеров Узбекистана. По данным официальной статистики, торговый оборот между двумя странами увеличился в 1,46 раза, до 1,865 миллиарда долларов (14,2% в общей внешней торговле республики).Читайте также:В Сурхандарье запускают проекты по экспорту плодоовощной продукции в РоссиюЗа три месяца Узбекистан импортировал 3,3 тыс. тонн апельсинов

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предприятия, узбекистан