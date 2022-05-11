https://uz.sputniknews.ru/20220511/v-surxandare-zapuskayut-proekty-po-eksportu-plodoovoschnoy-produktsii-v-rossiyu-24476381.html

В Сурхандарье запускают проекты по экспорту плодоовощной продукции в Россию

В Сурхандарье запускают проекты по экспорту плодоовощной продукции в Россию

Министерство инвестиций и внешней торговли реализует российско-узбекские проекты.

2022-05-11T15:14+0500

2022-05-11T15:14+0500

2022-05-11T15:14+0500

экономика

сурхандарьинская область

российский экспортный центр

плодоовощная продукция

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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. При содействии Министерства между Сурхандарьей и Россией запущены сельхозпроекты. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал специалист Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана Ахрор Холмурзаев.По его словам, Сурхандарья - самый теплый регион Узбекистана, где раньше всего поспевают фрукты и овощи. И поэтому область является пионером по поставке свежих овощей и фруктов в Россию."Используя потенциал региона, мы запускаем проекты по экспорту плодоовощной продукции в Россию. На нее там есть огромный спрос", - прокомментировал Ахрор Холмурзаев.Он напомнил, что при поддержке Министерства успешно функционирует проект "Агроэкспресс". В рамках проекта был создан "зеленый коридор" и установлены скидки до 65% на тарифы железнодорожного транспорта.В конце 2021 - начале 2022 года Россия и Узбекистан провели несколько тестовых отправок агропромышленной продукции в рамках проекта "Агроэкспресс". Первая состоялась в ноябре прошлого года – рефрижераторные контейнеры отправились из России в Узбекистан с мясом птицы, а обратно привезли плодоовощную продукцию. Вторую отгрузку же отправили со станции Селятино в Московской области уже в январе 2022-го. В этот раз "Агроэкспресс" доставил на станцию Сергели шесть рефрижераторных контейнеров с мясом курицы.Ранее сообщалось, что с начала года республика экспортировала плодоовощной продукции на $113,7 млн. Лидируют по закупкам овощей и фруктов ближайшие соседи республики — Казахстан, Россия и Китай.В сфере торгового оборота ключевым партнером Узбекистана остается Россия. В начале этого года республика экспортировала в РФ товаров на 346,8 млн долларов. В топ-5 государств, закупающих товары в Узбекистане, вошли также Китай, Турция, Казахстан и Кыргызстан.Читайте также:Все свое: Узбекистан увеличит производство продуктовКуда Узбекистан экспортирует овощи и фрукты

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сурхандарьинская область, российский экспортный центр, плодоовощная продукция