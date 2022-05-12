https://uz.sputniknews.ru/20220512/za-tri-mesyatsa-uzbekistan-importiroval-33-tys-tonn-apelsinov-24494469.html

За три месяца Узбекистан импортировал 3,3 тыс. тонн апельсинов

За три месяца Узбекистан импортировал 3,3 тыс. тонн апельсинов

Из России в страну ввезли 7,6 тонн цитрусовых.

2022-05-12T10:57+0500

2022-05-12T10:57+0500

2022-05-12T10:57+0500

экономика

узбекистан

импорт

апельсин

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ТАШКЕНТ, 12 мая – Sputnik. С января по март Узбекистан импортировал 3,3 тыс. тонн апельсинов на общую сумму $2,1 млн. Об этом сообщает Государственный комитет по статистике.По данным ведомства, импорт апельсинов увеличился на 1,4 тонны по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Лидерами по экспорту стали шесть стран: Иран, Турция, Египет, Казахстан, ЮАР и Россия.Россия тоже попала в число основных поставщиков: из страны в Узбекистан ввезли 7,6 тонны апельсинов.Россия сегодня остается одним из крупнейших инвестиционных и внешнеторговых партнеров Узбекистана. Совокупные инвестиции российских компаний в экономику республики уже превысили $10 млрд.Узбекистан активно сотрудничает более чем с 80 субъектами России. В числе активных российских партнеров — Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Башкирия, Свердловская, Челябинская, Нижегородская и Новосибирская области.Читайте также: Какие продукты Узбекистан импортирует из РоссииУзбекистан увеличил импорт продовольствия из России в 1,4 разаРоссия стала ведущей страной по инвестициям в Узбекистан

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узбекистан, импорт, апельсин