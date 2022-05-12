https://uz.sputniknews.ru/20220512/shavkat-mirziyoev-sovershit-poezdku-v-ferganskuyu-oblast-24494914.html

Шавкат Мирзиёев совершит поездку в Ферганскую область

Шавкат Мирзиёев совершит поездку в Ферганскую область

В ходе поездки президент ознакомится с деятельностью различных предприятий.

2022-05-12T09:39+0500

2022-05-12T09:39+0500

2022-05-12T11:27+0500

общество

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 12-13 мая совершит поездку в Ферганскую область. Об этом сообщил в четверг замглавы администрации, пресс-секретарь узбекистанского лидера Шерзод Асадов.Программой поездки предусмотрено ознакомление с деятельностью предприятий сельского хозяйства, текстильной и других отраслей, созидательной работой в махаллях, проведение совещания по социально-экономическому развитию региона, говорится в сообщении.Читайте также:Президент поручил усилить защиту от селевых потоков и оползнейМирзиёев: сокращение производства муки и рост цен будут считаться "саботажем"

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шавкат мирзиёев