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https://uz.sputniknews.ru/20220512/shavkat-mirziyoev-sovershit-poezdku-v-ferganskuyu-oblast-24494914.html
Шавкат Мирзиёев совершит поездку в Ферганскую область
Шавкат Мирзиёев совершит поездку в Ферганскую область
В ходе поездки президент ознакомится с деятельностью различных предприятий.
2022-05-12T09:39+0500
2022-05-12T11:27+0500
общество
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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 12-13 мая совершит поездку в Ферганскую область. Об этом сообщил в четверг замглавы администрации, пресс-секретарь узбекистанского лидера Шерзод Асадов.Программой поездки предусмотрено ознакомление с деятельностью предприятий сельского хозяйства, текстильной и других отраслей, созидательной работой в махаллях, проведение совещания по социально-экономическому развитию региона, говорится в сообщении.Читайте также:Президент поручил усилить защиту от селевых потоков и оползнейМирзиёев: сокращение производства муки и рост цен будут считаться "саботажем"
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шавкат мирзиёев

Шавкат Мирзиёев совершит поездку в Ферганскую область

09:39 12.05.2022 (обновлено: 11:27 12.05.2022)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.05.2022
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Программой поездки предусмотрено ознакомление с деятельностью предприятий сельского хозяйства и других отраслей.
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 12-13 мая совершит поездку в Ферганскую область. Об этом сообщил в четверг замглавы администрации, пресс-секретарь узбекистанского лидера Шерзод Асадов.
Программой поездки предусмотрено ознакомление с деятельностью предприятий сельского хозяйства, текстильной и других отраслей, созидательной работой в махаллях, проведение совещания по социально-экономическому развитию региона, говорится в сообщении.
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