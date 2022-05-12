https://uz.sputniknews.ru/20220512/shavkat-mirziyoev-sovershit-poezdku-v-ferganskuyu-oblast-24494914.html
Шавкат Мирзиёев совершит поездку в Ферганскую область
Шавкат Мирзиёев совершит поездку в Ферганскую область
В ходе поездки президент ознакомится с деятельностью различных предприятий.
2022-05-12T09:39+0500
2022-05-12T09:39+0500
2022-05-12T11:27+0500
общество
шавкат мирзиёев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/1a/24207079_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_10414903207a6cfb28fbfe9b5ce606cc.jpg
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 12-13 мая совершит поездку в Ферганскую область. Об этом сообщил в четверг замглавы администрации, пресс-секретарь узбекистанского лидера Шерзод Асадов.Программой поездки предусмотрено ознакомление с деятельностью предприятий сельского хозяйства, текстильной и других отраслей, созидательной работой в махаллях, проведение совещания по социально-экономическому развитию региона, говорится в сообщении.Читайте также:Президент поручил усилить защиту от селевых потоков и оползнейМирзиёев: сокращение производства муки и рост цен будут считаться "саботажем"
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/1a/24207079_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_94eebbd075e6697a60dc23d8cadf905e.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
шавкат мирзиёев
Шавкат Мирзиёев совершит поездку в Ферганскую область
09:39 12.05.2022 (обновлено: 11:27 12.05.2022)
Программой поездки предусмотрено ознакомление с деятельностью предприятий сельского хозяйства и других отраслей.
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 12-13 мая совершит поездку в Ферганскую область. Об этом сообщил
в четверг замглавы администрации, пресс-секретарь узбекистанского лидера Шерзод Асадов.
Программой поездки предусмотрено ознакомление с деятельностью предприятий сельского хозяйства, текстильной и других отраслей, созидательной работой в махаллях, проведение совещания по социально-экономическому развитию региона, говорится в сообщении.