https://uz.sputniknews.ru/20220512/smi-germaniya-predostavila-lojnuyu-informatsiyu-po-postavkam-orujiya-kievu-24500088.html

СМИ: Германия предоставила ложную информацию по поставкам оружия Киеву

СМИ: Германия предоставила ложную информацию по поставкам оружия Киеву

Речь идет о зенитных установках Gepard.

2022-05-12T13:16+0500

2022-05-12T13:16+0500

2022-05-12T13:16+0500

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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Германия ввела в заблуждение Украину вокруг поставок оружия, сообщает РИА Новости со ссылкой на Die Welt.Речь идет о зенитных установках Gepard.По данным издания, министр обороны Кристин Ламбрехт не оповестила Украину, что отныне стране нужно самостоятельно заказывать установки немецкой оружейной компании. Как пишет Die Welt, после своего громкого объявления немецкой общественности о передаче Gepard уже на другой день министр сделала другое заявление.По ее словам, сделку между Украиной и оружейной компанией осуществят на контрактной основе. Федеральные власти могут только дать разрешение на операцию, добавила Ламбрехт.В итоге, конкретные сроки получения оружия в Германии так и не обозначили, пишет издание.По данным СМИ, правительство страны до сих пор не одобрило заявку от немецкого концерна Rheinmetall на поставку Киеву 100 БМП Marder и 88 танков Leopard.Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.Об оккупации Украины речи не идет, отмечал Путин.Читайте также:

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